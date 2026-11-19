ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşmasını dinlerken uyukladı. Gözlerini kapatıp başını öne eğen Trump'ın o anları canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde dikkat çeken görüntülere konu oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşması sırasında Trump'ın uyukladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Şİ CİNPİNG KONUŞURKEN GÖZLERİNİ KAPATTI

Zirvenin canlı yayın görüntülerinde Trump'ın toplantı masasında oturduğu sırada gözlerini uzun süre kapalı tuttuğu ve başının öne doğru düştüğü görüldü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik iş birliği ve serbest ticaret konularını ele aldığı konuşması sırasında yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde Trump'ın önündeki masaya doğru eğildiği dikkat çekerken, ABD Başkanı'nın gerçekten uyuyup uyumadığı kesin olarak belirlenemedi.

Trump, Şi Cinpingin konuşmasında uyukladı! APEC Zirvesindeki görüntüler gündem oldu

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Trump'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken uluslararası basında da geniş yer buldu.

South China Morning Post, Trump'ın Şi Cinping'in konuşması sırasında uyuklar gibi göründüğünü aktarırken, toplantıdaki diğer liderlerin konuşmayı takip ettiğine dikkat çekti.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmayı takip ettiği, Kanada Başbakanı Mark Carney'in ise not aldığı görüldü.

TRUMP, PUTİN VE Şİ CİNPİNG AYNI ZİRVEDE

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirdi.

Zirvede ticaret politikaları, ekonomik iş birliği, yapay zekâ ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Şi Cinping konuşmasında, Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomik bütünleşmeyi güçlendirmesi ve dışlayıcı uygulamalar yerine açık iş birliğini benimsemesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın konuşma sırasında gözlerini kapattığı anlar ise zirvenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

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