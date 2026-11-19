Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'e giden Trump, Rusya lideri Putin'le görüştü. "Bu görüşme, güzel şeylerin başlangıcına vesile olabilir" diyen Trump, daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi. Bu görüşme içinse Trump'ın "Şi, benim dostum" sözleri zirveye damga vurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzen kentinde yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi genel kurul oturumunun ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

"GÜZEL ŞEYLERİN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Görüşmenin basına açık kısmında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, Putin ile gerçekleştirecekleri zirveyi sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Uzun yıllardır harika bir ilişkimiz var ve birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bu görüşmeden pek çok harika sonuç çıkabilir ya da en azından bu görüşme, güzel şeylerin başlangıcına vesile olabilir. Ama ben güzel sonuçların çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılımıyla gerçekleştirecekleri üçlü zirveyi işaret eden Trump, "Bildiğiniz üzere daha sonra ikinci bir görüşmemiz olacak. Ama şimdi bu görüşmeyi yapacağız ve harika olacak" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

TSİ 07.15 sıralarında başlayan görüşme, 08.00 sıralarında sona erdi. Bu, Trump ve Putin'in Ağustos 2025'teki Anchorage zirvesinden bu yana yaptıkları ilk görüşme oldu.

Trump önce Putin'le, sonra Şi ile görüştü! 'Dostluk' sözleri zirveye damga vurdu

"O BENİM DOSTUM!"

Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu, Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.

Trump, "Şi benim dostum" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı ise "Trump ile çalışmaya hazırım" dedi.

Trump önce Putin'le, sonra Şi ile görüştü! 'Dostluk' sözleri zirveye damga vurdu

ÜÇLÜ ZİRVE DE YAPILACAK

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Trump ve Şi bir arada! O benim dostum sözleri damga vurdu

Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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