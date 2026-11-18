Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ASEAN Zirvesi kapsamında ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a gece atıştırmalığı olarak ülkenin en ünlü fast-food zincirinden kızarmış tavuk gönderdi. Marcos, Trump ve beraberindeki heyet için özel olarak hazırlattığı siparişle Manila'nın yerel lezzetlerini tanıtmak istediğini söyledi. Fast-food restoranlarına olan ilgisiyle tanınan ABD Başkanına yapılan jest dikkat çekerken, sosyal medyada da gündem oldu.

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Filipinler Devlet Başkanı, 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Manila'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı en iyi şekilde ağırlamak için kolları sıvadı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Trump'ın ülkede konakladığı ilk gece oteline dünyaca ünlü yerel fast-food zincirinden kızarmış tavuk gönderdi.

Filipinler liderinden Trump’a sürpriz jest! Gece yarısı kapısına gönderdi

YEREL LEZZETLERİ TANITMAK İSTEMİŞ

Marcos, Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ve beraberindeki heyete gece atıştırmalığı olarak bu lezzeti gönderdiklerini duyurdu. Trump'ın Manila'da geçirdiği kısa süre içerisinde ülkenin yerel tatlarını deneyimlemesini isteyen Marcos, ikramın özellikle gece saatlerinde tercih edilmek üzere hazırlandığını belirtti.

“MANİLA LEZZETLERİNİN İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Filipinler Devlet Başkanı, ABD Başkanı'nın yoğun programına dikkat çekerek, "Zamanınız kısıtlı olduğu için Manila'nın lezzetlerinin iyi geleceğini düşündüm. Bu yüzden dün gece personelime sizin ve heyetiniz için geç saatte atıştırmalık olarak kızarmış tavuk sipariş vermelerini rica ettim" dedi.

Filipinler liderinden Trump’a sürpriz jest! Gece yarısı kapısına gönderdi

ABD'DEKİ ÜNLÜ ZİNCİRLERDEN DAHA POPÜLER

Marcos, ülkesinin en tanınmış fast-food markalarından biri olan Jollibee'nin ABD'deki kızarmış tavuk zincirlerinden daha popüler olduğunu da öne sürdü. Filipinler'de oldukça geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Jollibee, özellikle kızarmış tavuğuyla tanınıyor. Ülkenin yerel mutfak kültürünün önemli markalarından biri olarak görülen zincir, Filipinler dışında da farklı ülkelerde faaliyet gösteriyor.

Fast-food restoranlarına olan ilgisiyle bilinen Trump, başkanlığı döneminde de sık sık hamburger, patates kızartması ve kızarmış tavuk gibi hazır yiyecekleri tercih etmesiyle gündeme gelmişti.

Filipinler liderinden Trump’a sürpriz jest! Gece yarısı kapısına gönderdi

Beyaz Saray'da çeşitli fast-food zincirlerinden yemek siparişleri vermesiyle bilinen Trump'a bu kez Filipinler'in ünlü markasından özel bir ikram yapılmış oldu.

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