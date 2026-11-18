Dünyanın gözü Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve kapsamında Çin'e gelerek Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi. Ardından Trump'ın da kente iniş yaptığı bildirilirken, zirve öncesinde sokaklarda düzenlenen robot gösterileri ‘Robot Vadisi’ olarak bilinen Shenzhen’de renkli anlara sahne oldu.

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Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kenti, iki gün sürecek APEC Zirvesi kapsamında 21 üye ekonominin liderlerini ve temsilcilerini ağırlıyor.

"Birlikte Refah ve Geleceği Kazanmak" temasıyla düzenlenen zirveye Putin'in yanı sıra Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim'in de katılması bekleniyor.

Dünyanın gözü Çin’deki üçlü zirvede! ‘Robot Vadisi’nde renkli görüntüler

Zirve kapsamında Çin’e gelen Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin, Rusya ile Çin arasındaki iş birliğinin sürdüğünü belirterek, iki ülkenin daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni için birlikte hareket ettiğini belirterek, "Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonu istikrarlı seyrini sürdürüyor ve olumlu yönde ilerliyor" dedi.

“ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ BİR DAĞ KADAR SAĞLAM”

Şi Jinping ise iki ülke arasındaki ilişkilerin zorluklara rağmen güçlü kaldığını vurgulayarak, "Çin-Rusya ilişkileri her türlü zorluğa rağmen bir dağ kadar sağlam ve bugün de öyle olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump da Şanghay’da planlanan Putin ve Şi Jinping ile görüşmesi için Shenzhen’e geldi. Çin Devlet Başkanı, Trump'ı havalimanında karşıladı.

Dünyanın gözü Çin’deki üçlü zirvede! ‘Robot Vadisi’nde renkli görüntüler

ROBOTLAR KENT MERKEZİNDE ŞOV YAPTI

Öte yandan zirve öncesinde Shenzhen sokaklarında düzenlenen robot gösterisi de büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100 robot, kent merkezinde dans ederek turistlere eğlenceli anlar yaşattı.

Dünyanın gözü Çin’deki üçlü zirvede! ‘Robot Vadisi’nde renkli görüntüler

EngineAI şirketinin T800 modeli öncülüğünde gerçekleştirilen gösteride robotlar dans etmenin yanı sıra kung fu hareketleri de sergiledi. Yaklaşık 2 metre boyundaki dev robot ve diğer robotlar, çevredeki turistlerin ilgi odağı oldu.

Dünyanın gözü Çin’deki üçlü zirvede! ‘Robot Vadisi’nde renkli görüntüler

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise ziyaretçilere dondurma dağıtılması oldu. Robotik bir kol aracılığıyla ikram edilen dondurmalar, etkinliğe katılanlara ilginç anlar yaşattı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayılarak gündem oldu.

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