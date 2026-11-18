Güney Kore'de vergi danışmanlığı sınavında 160 sorudan 159'unu doğru cevaplayarak birinci olan adayın kopya yöntemi günler sonra ortaya çıktı. Tırnağına gizlediği mikro kamera ve yapay zekâ yardımıyla kopya çektiğini itiraf eden 34 yaşındaki kadının yöntemi sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar durumu tiye alarak esprili yorumlarda bulundu.

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Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği sınavında yaşanan kopya skandalı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sınavın ilk aşamasında 160 sorudan yalnızca birini yanlış cevaplayan 34 yaşındaki Han Won-sik, artan şüpheler ve kamuoyu baskısının ardından avukatı aracılığıyla itirafta bulundu. Adayın, sınavda yakalanmamak için kullandığı yöntem ise duyanları şaşkına çevirdi.

Bir ülke günlerdir onu konuşuyor! Birinciliği getiren kopya düzeneği ortaya çıktı: Ziyan olmuş muhasebede

TIRNAĞINA YERLEŞTİRDİĞİ MİKRO KAMERAYLA ÇÖZMÜŞ

Avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda konuşan aday, tırnağına gizleyebildiği mikro kamerayla sınav kitapçığındaki soruları görüntülediğini anlattı. Soruları kablosuz bağlantı aracılığıyla sınav salonunun dışındaki bir yapay zekâ sistemine aktaran Han Won-sik, sistemin hazırladığı cevapları ise gizli kulaklık düzeneği üzerinden aldı. Böylece gözetmenlere fark ettirmeden doğru cevapları işaretlediğini itiraf etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından polis, kopya düzeneğinde kullanılan kamera ve telefona el koydu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bir ülke günlerdir onu konuşuyor! Birinciliği getiren kopya düzeneği ortaya çıktı: Ziyan olmuş muhasebede

YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Skandalın ardından Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, yaklaşan üniversite sınavı için alınan yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Yapay zekâ yardımıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav salonlarında akıllı cihazların yasaklanması, binlerce ek personelin görevlendirilmesi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmelerin çıkartmalarla kapatılması gibi önlemler açıklandı.

"DİREKT İSTİHBARATA ALIN"

Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bir kullanıcı adayın yöntemini tiye alarak "Bu kadını direkt istihbarata alın, ziyan olmuş muhasebede" yorumunda bulunurken, bazıları ise kullanılan teknoloji karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Güney Kore yasalarına göre kopya çektiği belirlenen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılıyor ve beş yıla kadar sınavlara katılmaları yasaklanabiliyor. Soruşturmanın sonucuna göre Han Won-sik hakkında cezai işlem de uygulanabilecek.

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