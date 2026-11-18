Yapay zekânın giderek yaygınlaşması, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Cambridge Sözlüğü, bu tartışmalardan yola çıkarak 2026 yılının kelimesini "insan" (human) olarak belirlerken, yapay zekâ çağında insanı diğer canlılardan ve makinelerden ayıran özelliklere yönelik ilginin arttığına dikkat çekti.

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Yapay zekânın düşünme, üretme ve çalışma biçimlerini değiştirdiği günümüzde, insan olmanın ne anlama geldiği yeniden tartışılmaya başlandı. Bu tartışmaların etkisiyle Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini "insan" olarak seçti. Sözlükbilimciler, yapay zekâya duyulan güvenin ve insanın kendine has özelliklerini koruma arayışının bu tercihte etkili olduğunu belirtti.

Cambridge Sözlüğü 2026 yılının kelimesini seçti! Yapay zekâ çağında dikkat çeken mesaj "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

“YAPAY ZEKAYA NE ÖLÇÜDE GÜVENİYORUZ?”

Cambridge Sözlüğü sözlükbilimcisi Colin McIntosh, yapay zekânın insan olma konusundaki düşünceleri değiştirdiğini ifade etti. İnsanların düşünme süreçlerini yapay zekâya devretmesinin bazı becerilerin kaybedilmesine yol açabileceği yönündeki endişelere dikkat çeken McIntosh, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekâya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı."

Cambridge Sözlüğü 2026 yılının kelimesini seçti! Yapay zekâ çağında dikkat çeken mesaj "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"Human" (insan) kelimesinin tanımının geleneksel olarak insanları, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırdığını belirten McIntosh, son zamanlarda "human-made" (insan yapımı) gibi birleşik kelimelerdeki artışın, insanlara ait eserleri veya nitelikleri yapay zekadan ayırt etme çabasını ortaya koyduğunu ifade etti.

BİLL GATES'TEN YAPAY ZEKÂ UYARISI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Cambridge Sözlüğü'nün seçimini değerlendirerek yapay zekânın insan olmanın anlamı üzerine daha fazla düşünülmesine neden olduğunu söyledi.

Yapay zekânın hastalıkların tedavisine, eğitimin geliştirilmesine ve insanların önem verdikleri konulara daha fazla zaman ayırmasına katkı sağlayabileceğini belirten Gates, bu teknolojinin hayata nasıl entegre edileceği konusunda dikkatli kararlar alınması gerektiğini vurguladı.

Gates, "Yapay zekânın başarısının ölçüsü, insan hayatını ne kadar iyileştirdiği olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cambridge Sözlüğü 2026 yılının kelimesini seçti! Yapay zekâ çağında dikkat çeken mesaj "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

‘AJAN, ‘ANALOG’ VE ‘SAĞLIKLI’

Cambridge Sözlüğü'nün 2026 yılı kelimesi adayları arasında, insan kontrolü olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilen yapay zekâ sistemlerini tanımlayan "ajan" kelimesi de bulunuyordu. "Sağlıklı" ve "analog" kelimeleri de diğer adaylar arasında yer aldı.

Öte yandan sözlüğe sosyal medya ve internet kültüründen yeni ifadeler de eklendi. Bunlar arasında kişinin daha çekici veya etkileyici görünmek için çaba göstermesini anlatan "aura farming" ile fiziksel görünümünü iyileştirmeye yönelik uygulamaları ifade eden "looksmaxxing" öne çıktı.

Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler de sözlüğün gündeminde yer aldı. Teknolojik gelişmeler karşısında eskime veya güncelliğini kaybetme korkusunu anlatan "FOBO" ifadesi de sözlüğe eklenmesi değerlendirilen kelimeler arasında gösterildi.

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