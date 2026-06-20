Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine göre farklı fon alternatifleri bulunurken, faiz hassasiyeti bulunan katılımcılar için de özel fon seçenekleri sunuluyor. Faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde oluşturulan bu fonlar, birikimlerini İslami finans kurallarına göre değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Peki, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için geliştirilen BES fonlarının özelliği nedir?

BES kapsamında sunulan faizsiz emeklilik yatırım fonları, faiz geliri içeren yatırım araçlarına yer vermeyen ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun şekilde yönetilen fonlardan oluşuyor. Bu fonlarda değerlendirilen varlıkların tamamı belirli kurallar çerçevesinde seçiliyor. Yatırımcılar ise ''Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için geliştirilen BES fonlarının özelliği nedir?'' sorusunun cevabını son dönemlerde araştırıyor.

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için geliştirilen BES fonlarının özelliği nedir?

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin çalışma hayatları boyunca düzenli tasarruf yaparak emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerini amaçlayan gönüllü bir birikim sistemidir. Sistemde yatırılan katkı payları emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilirken, katılımcılar devlet katkısından da yararlanabiliyor.

BES sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf modeli olarak da biliniyor.

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için geliştirilen BES fonlarının özelliği nedir?

FAİZSİZ FONLAR NELERDİR?

Faizsiz fonlar, faiz geliri içeren yatırım araçlarına yer vermeden katılım bankacılığı ve faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde yönetilen emeklilik yatırım fonlarıdır.

Faiz içermeyen fonlarda katılım hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım endeksine uygun hisse senetleri, kira sertifikaları ve faizsiz yatırım araçları değerlendirilebiliyor.

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için geliştirilen BES fonlarının özelliği nedir?

FAİZ HASSASİYETİ OLAN YATIRIMCILAR İÇİN GELİŞTİRİLEN BES FONLARININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar için oluşturulan BES fonları, İslami finans kurallarına uygun yatırım araçlarından oluşuyor. Bu fonlar ilgili emeklilik şirketlerinin danışma kurulları tarafından onaylanan ve faiz içermediği kabul edilen enstrümanlara yatırım yapıyor. Böylece katılımcılar, birikimlerini faizsiz yatırım prensiplerine uygun şekilde değerlendirme imkanı buluyor.