Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, şimdiye kadar atılan adımların sonuçları değerlendirilecek ve ilave tedbir gerektiren alanlar ele alınacak. Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci kez bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği kurulun toplantısında, ilgili kurumların bugüne kadar aldığı kararlar ve bundan sonraki süreç değerlendirilecek.

NELER YAPILABİLİR?

Cevdet Yılmaz, dün yaptığı açıklamada toplantının gündemini, "ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var" sözleriyle tarif etti. Yılmaz, toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını da bildirdi.

Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kurulun ikinci toplantısında öncelikle SPK ve BDDK'nın aldığı son kararların uygulanması ve sonuçları değerlendirilecek. Kurul, kurumların kendi görev alanlarında attığı adımların ardından ilave çalışma yapılması gereken noktaları ele alacak.

Toplantının önemli başlıklarından birinin de tasfiye sürecindeki fonlar ve yatırımcıların ödemeleri olması bekleniyor. Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin soruya, toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtmişti. Ancak ödeme takviminin kesinleşip kesinleşmediği toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarla netleşecek.

Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?

TMSF'NİN ÖZEL HESAPLARI DA GÜNDEMDE

Süreçte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) attığı adımlar da kurulun gündeminde olacak. Sorunlu her fon için haksız kazançların iadesine yönelik özel hesaplar açıldığı açıklanmıştı.

SPK tarafından ise tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda yatırımcılar için nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verildi. Ayrıca haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin kazançlarını iade etmelerine yönelik TMSF adına özel hesaplar açılması sürecin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

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DDK VE ADLİ SÜREÇ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Fon soruşturması kapsamında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da görevlendirildi ve çalışmalarına başladı. Adli süreçler devam ederken, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların koordinasyonu da kurul tarafından takip ediliyor.

Kurulun ikinci toplantısında bu süreçte ilave bir adım gerekip gerekmediği, kurumlar arasında koordinasyonun nasıl sürdürüleceği ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yapılabilecek yeni çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yol haritasının belirlendiğini ve ilgili kurumların kendi görev alanlarında eşgüdüm içinde somut adımlar attığını açıklamıştı. BDDK ve SPK'nın kararları ile TMSF ve DDK'nın yürüttüğü çalışmaların ardından gözler bugün yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

Toplantının ardından yapılacak açıklamalarda, fon tasfiye sürecinin takvimi, yatırımcılara yapılacak ödemeler ve ilave tedbirler konusunda yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı yakından takip edilecek.