Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında gözler ödeme takvimine çevrilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’ten dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Atik, yetkililerden aldığı bilgiye göre yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcının toplam ana para alacağının 120-150 milyar TL seviyesinde olduğunu, ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılmasının planlandığını söyledi.

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Türkiye’de tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarındaki yüz binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yetkililerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri aktararak yaklaşık 355 bin yatırımcının 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunduğunu ve bu grubun toplam ana para alacağının 120 ila 150 milyar TL arasında olduğunu söyledi. Atik, MKK ile banka kayıtlarının eşleştirilmesinin ardından ödemelere başlanmasının planlandığını belirtti.

Fon mağdurlarına ödeme için yeni kulis: 150 milyar lira ekim ayında ödenecek

355 BİN YATIRIMCI İÇİN 120-150 MİLYAR TL

Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgisine göre tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin kişi bulunuyor.

Atik, yetkililerden aldığı bilgi doğrultusunda bu yatırımcıların toplam ana para alacağının yaklaşık 120-150 milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti. Ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığını da yetkililere sorduğunu belirten Atik, kendisine kaynağın mevcut olduğu bilgisinin verildiğini aktardı.

“EKİM AYI İÇERİSİNDE ÖDEMELERE BAŞLAYACAĞIZ”

Atik’in açıklamasına göre ödeme sürecinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalardaki yatırımcı kayıtlarının karşılaştırılması ve hak sahipliklerinin netleştirilmesi gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından ödemelerin başlatılması planlanıyor. Atik, görüştüğü yetkililerin kendisine ödemelerin ekim ayı içerisinde başlamasının hedeflendiğini söylediğini aktardı.

Fon mağdurlarına ödeme için yeni kulis: 150 milyar lira ekim ayında ödenecek

ENFLASYON FARKI DA GÜNDEMDE

Kulis bilgisinde dikkat çeken bir diğer başlık ise yatırımcıların ana parasına enflasyon farkı eklenmesi oldu.

Atik, yatırımcının parasının bekleme süresinde enflasyon karşısında değer kaybetmemesi amacıyla ödeme hesaplamalarına enflasyon farkının dahil edilmesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

SPK ARA ÖDEME KARARINI DUYURDU

Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim’de yaptığı resmi açıklamada tasfiye süreci devam eden fonlardaki yatırımcılara ara ödeme yapılacağını duyurdu.

SPK kararına göre MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Her yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara söz konusu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde yatırımı bulunanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Ödenen tutar, tasfiye sonunda yatırımcının hak edeceği nihai tutardan düşülecek.

Fon mağdurlarına ödeme için yeni kulis: 150 milyar lira ekim ayında ödenecek

455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK’nın 23 Eylül’de yayımladığı resmi verilere göre 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

ÖDEME TAKVİMİ FON KURULUNDA ELE ALINDI

Fon Koordinasyon Kurulu da 2 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ikinci kez toplandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, toplantıda net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin çalışmaların yanı sıra SPK’nın fon hesaplarına yönelik ödeme kararının ikincil düzenlemeleri ve ödeme takviminin değerlendirildiği belirtildi.