Fon manipülasyonlarına karşı yeni dönem! Bakan Şimşek duyurdu: Cezaları artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması sonrası yeni dönemin sinyalini vererek, fonlar üzerinden yapılan manipülasyonlarda, cezaları örgütlü suç sayıp artıracaklarını ifade etti. Yapay zeka temelli kalıcı bir sistem inşa edileceğini bildiren Bakan Şimşek, "TÜBİTAK'la bu konuyu konuşuyoruz. Algoritmalar geliştirip, bunları anlık bir şekilde izleyip piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenleri veya manipülasyon yapanları, içeriden bilgi alarak iş ve işlem yapanları çok erken aşamada tespit edeceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturma sonrası, muhtemel manipülasyonlara karşı, yapay zeka destekli yeni bir sistem inşa edeceklerini duyurdu.

"KALICI BİR REFORM ÇALIŞMAMIZ VAR"

Kanal 7 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Kalıcı bir reform çalışması var. Taslak büyük oranda tamamlandı, sektör görüşleri alındı, parti grubumuz da şimdi buna nihai şeklini verecek ve sonrasında Meclis'e sunacak." dedi.

"TÜBİTAK'LA BU KONUYU KONUŞUYORUZ"

Piyasa manipülasyonlarına karşı mücadelede yeni dönemin sinyalini veren Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem inşası üzerinde duracağız. TÜBİTAK'la bu konuyu konuşuyoruz. Oturup algoritmalar geliştirip, bunları anlık bir şekilde izleyip, piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenleri veya manipülasyon yapanları, içeriden bilgi alarak iş ve işlem yapanları çok erken aşamada tespit edecek, uyaracağız."

"CEZALARI ARTIRACAĞIZ"

Denetim ve gözetim kapasitesini artıracaklarını belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti: