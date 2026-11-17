Fon soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulurken, soruşturmada adı geçen 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 21 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Bu kapsamda şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık payları hakkında el koyma kararı verildi.

Başsavcılık açıklamasında, usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığının tespit edildiği belirtildi.

YETKİLER TMSF'YE DEVREDİLDİ

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kuvvetli suç şüphesi bulunan 21 şirketin yönetim organlarının yetkilerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiği kaydedildi.

Buna göre TMSF, söz konusu şirketlere yönetim kayyımı olarak atandı.