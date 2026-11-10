Fon soruşturmasında 3 isme daha tutuklama talebi: Aralarında eski Takasbank Genel Müdürü de var
Fon soruşturması kapsamında Yunus Arıncı, Ömer Murat Gülkan ve Ali Paslı hakkında tutuklama talep edildi. Hâkimliğe sevk edilen diğer 4 kişi için ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
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Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 kişiden Yunus Arıncı, Murat Gülkan ve Ali Paslı için tutuklama talep edildi.
Diğer 4 kişi için ise adli kontrol talep edildi.