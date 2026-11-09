Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialarına cevap verdi. Bakan Gürlek “Özel olarak bir koruma kollama yok. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddialarını değerlendirdi.

“ÖZEL KORUMA KOLLAMA YOK”

Bakan Gürlek, şunları söyledi:

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusundan sonra savcılık ifadeye çağırdı ve daha sonra da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verdi. Özel olarak bir koruma kollama yok. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve şüphelinin Tera grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vararak Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Tahsin Ocaklı’nın ‘Fatma Betül’ iddiasına cevap: Özel koruma kollama yok, bilgi eksikliğiniz var

"SUÇSUZUM"

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, ifadesinde 500 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek ifadesinde, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" demişti.

Ekonomi eğitimi aldığını ancak siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durmayı tercih ettiğini söyleyen Kaya, eşiyle birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" demişti.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Tahsin Ocaklı’nın ‘Fatma Betül’ iddiasına cevap: Özel koruma kollama yok, bilgi eksikliğiniz var

“AĞUSTOS'TA SATTIM"

Savcılığın sevk yazısında hisselerinin tamamını 16 Eylül 2026 tarihinde sattığının belirtildiğini ancak bu bilginin doğru olmadığını savunan Kaya, "Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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