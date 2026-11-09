Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Kendisine yönelik iddiaları kabul etmediğini belirten Kaya, "Benim borsayla hiçbir işim olmadı" dedi. 500 bin lira aylık geliri olduğunu dile getiren Kaya, ifadesinde "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik" sözlerine yer verdi.

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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, "Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve şüphelinin Tera grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vararak Kaya'nın hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti. Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, 500 bin lira aylık geliri olduğunu söyleyerek ifadesinde, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

"ERDİN ÖZEL HİÇBİR DÖNEM YARDIMCIM OLMADI"

Emniyet ve savcılık ifadelerini tekrarladığını belirten Kaya, Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki iddiayı reddederek, "Ben savcılık sevk yazısını gördüm, Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim" diye konuştu.

Erdin Özel ile yalnızca bir kez karşılaştığını söyleyen Kaya, "Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

"HAYATIMDA BİR DEFA KARŞILAŞTIM"

Erdin Özel ile yaptığı görüşmenin tanışma amacı taşıdığını anlatan Kaya, "Erdin Özel ile görüşmem onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. Ben kendisini ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana Tera Holding'de yönetiminde olduğunu söyledi" dedi.

Tera Holding'in faaliyetlerini bu görüşmede öğrendiğini belirten Kaya, "Ben Tera Holding'i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?' diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti. Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir" diye konuştu.

Ekonomi eğitimi aldığını ancak siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durmayı tercih ettiğini söyleyen Kaya, eşiyle birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

"EMRE TEZMEN İLE DE SADECE BİR GÖRÜŞME OLDU"

Emre Tezmen ve Erdin Özel ile yoğun bir görüşme trafiği bulunmadığını savunan Kaya, "Benim kesinlikle Erdin Özel ile yoğun bir trafiğim olmadı. Kendisiyle iddia edildiği gibi sık görüşen biri değilim. Keza Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

"HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOS AYINDA SATTIM"

Savcılığın sevk yazısında hisselerinin tamamını 16 Eylül 2026 tarihinde sattığının belirtildiğini ancak bu bilginin doğru olmadığını savunan Kaya, "Ben hisselerimin yarısından fazlasını ağustos ayında satmış bulunmaktaydım" dedi.

Kaya, 17 Eylül'de fonlarla ilgili tasfiye kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurduklarını belirterek, "Ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÇOCUĞUM VAR, SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDİYORUM"

Tutuklanmaması yönünde talepte bulunan Kaya, iki çocuğu olduğunu ve çocuklarından birinin yakın tarihte açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Kaya, "Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Hiçbir işim olmadı"

HAKİMLİK TUTUKLAMA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Hakimlik kararında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi. Kararda, Tera grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiği, Kaya'nın da Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile tanışıklığının bulunduğu ve hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin devam ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca, OZATD hissesinin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye kararından bir gün öncesine kadar devam ettiği aktarıldı. Kaya'nın hisselerini 16 Eylül'de sattığı ve işlemin piyasada satış yerine virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği, satış bedelinin de aynı gün hesabına geçtiği belirtildi. Hakimlik, normal şartlarda hisse satışından elde edilen tutarın iki iş günü süren takas sürecinin ardından hesaba geçtiğini, Kaya'nın işleminde ise virman yoluyla aynı gün ödeme yapıldığını kaydetti. Kararda, Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını belirtmesine rağmen yatırım miktarının yüksek olması, Tera grubu yöneticileriyle irtibatı ve tasfiye kararından bir gün önce işlem gerçekleştirmesi birlikte değerlendirilerek hisse fiyat hareketlerini ve tasfiye kararını önceden bildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Hakimlik, dosyadaki delillerin henüz tamamının toplanmamış olmasını, serbest kalması halinde delilleri karartma ve kişiler üzerinde baskı kurma ihtimalini, suçlamaya konu eylemin niteliğini ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesini dikkate alarak Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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