Önce operasyonları övdü, sonra vurgun yaptı! Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımı gündem oldu

Fon soruşturmasında 4-5 ayda 2 milyar lira kâr ettiği tespit edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklamaya sevk yazısında, tasfiye kararını önceden bildiği ve hisselerini karar öncesinde devrettiği ifade edildi. Tera Grubu ile koordineli hareket ettiği değerlendirilen Kaya'nın, tasfiye kararından 2 gün önce yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Hisselerini devretmeden bir gün önce vatandaşların bütçesini ve piyasaların işleyişini korumaya yönelik operasyonları öven Kaya'nın bu sözleri dikkat çekti.

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklandı. Kaya'nın tutuklanmasının arından 15 Eylül tarihinde attığı tweet yeniden gündem oldu.

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5 AYDA 2 MİLYAR LİRA KAR!

Fatma Betül Kaya, Nisan ayında 163 milyon lira yatırdığı fondan Eylül ayında 2,17 milyar lirayla çıktı. Fonlarla ilgili tasfiye kararı 17 Eylül'de alınırken, Kaya'nın hisselerini 16 Eylül'de elden çıkardığı savcılığın sevk yazısına yansıdı. Üstelik hisselerin piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye devredildiği ve hisse bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtildi.

Önce operasyonları övdü, sonra vurgun yaptı! Fatma Betülün 15 Eylüldeki paylaşımı gündem oldu

SAVCILIK: TASFİYE KARARINI BİLEREK İŞLEM YAPTI

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin sevk yazısında, hisse işlemlerinin zamanlamasına dikkat çekildi. Sevk yazısında, Kaya'nın hisse fiyat hareketlerini ve tasfiye kararını önceden bildiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Yazıda şu bilgilere yer verildi:

"Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül tarihi olduğu, yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, belirtildiği üzere şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir."

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TASFİYEDEN 2 GÜN ÖNCE ATTIĞI TWEET

Fatma Betül'ün her şeyden haberi olmasına rağmen 15 Eylül tarihinde attığı tweet ise dikkat çekti. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların bütçesini ve piyasaların işleyişini korumaya yönelik operasyonlardan dolayı Adalet Bakanlığı'nı tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var.

Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum."

İFŞA OLUNCA TWEET'İ GİZLEDİ

Fatma Betül, fon olaylarına dahil olduğu ortaya çıkınca dikkat çeken başka bir hamle daha yaptı. Fatma Betül, fon soruşturmasındaki işlemleri ve hisse devriyle ilgili gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından, söz konusu paylaşımı gizledi. Fatma Betül'ün sosyal medya hesabındaki akışında ve yanıtlar bölümünde söz konusu tweet artık görünmüyor.

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