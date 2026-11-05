Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebi: Hisselerini tasfiye kararından bir gün önce satmış!

Fon soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki savcılık sevk yazısında TERA grubu bağlantısı ve OZATD hisselerindeki işlemler öne çıktı. Kaya'nın Nisan 2026'da aldığı hisseleri fonların tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de sattığı ve satış bedelinin aynı gün hesabına yatırıldığı belirtildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile İlyas Kaya için ise adli kontrol talep edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

İŞTE SUÇLAMALAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Kaya'nın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları kapsamında tutuklanmasını talep etti. Kaya, bu talep doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İlyas Kaya Ve İbrahim Ömer Gönül ise haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirket hissesinde işlem verileri ve bulgular neticesinde şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın kamuya açıklanmamış ve Sermaye Piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlenmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili hissede yapılan işlemler ve KAP’taki (Kamu Aydınlatma Platformu) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde TERA grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda hisse alım işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Tera Yatırım yatırımcılarına tazmin ödemesi! 3 aylık süre başladı

TERA BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sevk yazısının devamında, alınan beyanlarda şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın TERA grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten de tanışıklığının bulunduğu ve yine hisse yatırım sürecinde de bu görüşmenin yoğun bir şekilde devam ettiği ayrıca TERA grubu yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğü belirtildi.

HİSSELERİ ALIŞ VE SATIŞ TARİHİ

Ayrıca şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın TERA grubunda yatırım hesabı açtığı da işlem ve beyanlarla doğrulandığı, ilgili hissenin, hisse değerinin yükselişinin 2026 yılının Nisan ayında başladığı ve düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili olarak alınan tasfiye kararını yani 17 Eylül 2026 tarihinden 1 gün öncesi olan 16 Eylül 2026 tarihine kadar devam ettiği belirtildi.

Şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın OZATD hissesini alış zamanı 2026 yılının Nisan ayı olup, almış olduğu hissenin satış tarihinin ise 16 Eylül 2026 tarihi olduğu, ayrıca bu tarihte hissenin piyasada satılmayıp virman şeklinde TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından alındığı ve hisse değerinin de şüphelinin hesabına aynı gün yatırıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

SATIŞ BEDELİ AYNI GÜN YATIRILMIŞ

Sevk yazısında, "Öncelikle OZATD hissesinin T+2 pozisyonunda olduğu, yani hisse satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günü süren takas süresinde satış sonucu elde edilen miktarın hesaba geçtiği bir durum söz konusu olmasına rağmen şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’ya ait hisselerin satışının T+0 pozisyonunda yani virman şeklinde yapılarak bakiyenin aynı gün içerisinde hesaba geçtiği, bu virmanın TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye yapıldığı, aynı gün içerisinde de bu şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığı tespit edilmiştir.

İLK DEFA BORSAYA GİRMİŞ

Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül 2026 tarihi olduğu yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, yukarıda da belirtildiği üzere şüphelinin TERA grubu yöneticileri ile diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

KAÇMA VE DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ

Savcılık, şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğunu, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti. Tutuklanma talebiyle ilgili sevk yazısında, "Bu kapsamda şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesi dikkate alındığında hakkında uygulanacak adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağı, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda da üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturmasında ifade verdi: Herhangi özel bilgi almadım

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Eski SPK Başkanı Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmiş, iddiayla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni vermişti. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül 19 Ekim'de görevden alınmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebi: Hisselerini tasfiye kararından bir gün önce satmış!

DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞLERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce de fon soruşturmasında ifade vermişti. Kaya çifti, 7 Ekim günü verdikleri ilk ifadede alım-satım işlemleriyle ilgili özel bilgi ve yönlendirme almadıklarını iddia etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketli sorulmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni

İlyas Kaya, nisan ayında yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta sattığını, eylülde ise kalanını sattığını söylemişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve eşiyle benzer tarihlerde satış yaptığını belirtmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebi: Hisselerini tasfiye kararından bir gün önce satmış!

Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini savunmuştu.

PARTİDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Çift, sağladıkları 2 milyar liranın üzerindeki haksız kazançla gündeme gelmiş, daha sonra bu paranın iade edildiği iddia edilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebi: Hisselerini tasfiye kararından bir gün önce satmış!

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan yapmıştı. İnan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemleri yaptığını vurgulamıştı ve "Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala