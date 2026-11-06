Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Aynı dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından dikkat çeken paylaşım

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gelişmeler dikkatle takip edilirken tutuklamanın gerçekleştiği saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.” sözlerinin alıntıladı.

| Kaynak: GÖZDE NUR BAYAR Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: GÖZDE NUR BAYAR

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