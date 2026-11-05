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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında 'adli kontrol istendiği' haberlerine soruşturma

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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında 'adli kontrol istendiği' haberlerine soruşturma
Başlık ResmiFatma Betül Sayan Kaya hakkında 'adli kontrol istendiği' haberlerine soruşturma

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildiği yönündeki paylaşımlar yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı.

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Sermaye piyasalarındaki işlemler nedeniyle yürütülen fon soruşturması, sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle yeni bir hukuki sürece konu oldu.

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyede: Fon soruşturmasında ifade veriyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Adliyesi'ne gelen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğine ilişkin paylaşım yapan kişiler hakkında başsavcılıkça "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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