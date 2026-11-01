Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi'nin ortağı Umut Güner'e ev hapsi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı.
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EV HAPSİ KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Güner hakkında karar verildi.
Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.