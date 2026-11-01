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Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi'nin ortağı Umut Güner'e ev hapsi

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi'nin ortağı Umut Güner'e ev hapsi
Fotoğraf Başlığı Fon soruşturmasında Dünya Gazetesinin sahibi Umut Günere ev hapsi kararı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Güner hakkında karar verildi.

Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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