Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Fon soruşturması kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da tutuklandı.

Soruşturmada son olarak dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal da tutuklanmıştı.

Son gelişmelerle birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye çıktı.

Öte yandan gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

400'DEN FAZLA ŞÜPHELİ VAR

7 Kasım itibariyle açıklanan resmi verilere göre soruşturma kapsamında 433 şüpheli var.

Bunlarda 112'si ise tutuklu durumdaydı. 9 Kasım itibariyle tutuklu sayısı 120'yi buldu. Dosyada 38 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına ise tedbir konuldu-banka hesaplarına bloke uygulandı.



