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Kabine'nin gündemi yoğun! Emekli zammı, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye...

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Kabine'nin gündemi yoğun! Emekli zammı, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye...
Başlık ResmiKabine'nin gündemi yoğun! Emekli zammı, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye... "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme ilk sırada yer alıyor. Ek zam ve refah payı beklentisinin yanı sıra fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve COP31 hazırlıkları da değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesini milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi oluşturuyor.

Kabinede, emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

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FON SORUŞTURMASI MASADA

Kabinede fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve piyasa manipülasyonlarıyla mücadele de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş kazanç ve piyasa düzenbazlıklarına karşı mücadele mesajları doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE COP31

Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen güvenlik raporları, örgütün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler ve atılması planlanan adımlar toplantının diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve uluslararası temaslar da değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti, ABD ve İsrail'deki seçimlerin bölgeye olası etkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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