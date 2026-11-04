Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hükümetin, emeklilere yönelik maaş artışı ve muhtemel refah payı düzenlemelerinde prim günü, yaş ve gelir durumunu esas alan yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Düzenlemede prim günü ve yaş kriterinin belirleyici olacağı ifade edildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Hükümet, emeklilere yönelik maaş artışı ve muhtemel refah payı düzenlemelerinde prim günü, yaş ve gelir durumunu esas alan yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle, emekliler arasında daha dengeli bir gelir dağılımı sağlanması hedefleniyor.

Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor! Yeni sistem çalışmalarında son düzlük

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AK Parti tarafından başlatılan teknik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yaz aylarında başlatılan ve detaylandırılan analizler kapsamında, emeklilerin sosyoekonomik durumlarına ilişkin kapsamlı bir sınıflandırma yapıldı.

Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor! Yeni sistem çalışmalarında son düzlük

PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ

TRT Haber'e göre; çalışma kapsamında emekliler; çalışma hayatına devam edenler, 65 yaş üstünde olanlar ve kök maaşı taban aylığa tamamlananlar olmak üzere farklı kategorilerde incelendi. Değerlendirmelere prim ödeme gün sayısı ile bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı gibi kriterler de dahil edildi.

AK Parti kaynakları, yeni dönemde yapılacak maaş artışları ve verilmesi planlanan ek refah payı ödemelerinde bu analizlerin temel alınacağını belirtti.

Yeni modelle birlikte, prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen uzun süredir emekli maaşı aldığı için geliri en düşük emekli aylığı sınırında kalan vatandaşlara daha yüksek oranlı artış yapılması öngörülüyor. Böylece prim adaletsizliğinin giderilmesi ve sistemde dengeli bir yapının kurulması amaçlanıyor.

Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor! Yeni sistem çalışmalarında son düzlük

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Taslak çalışmanın bir diğer önemli başlığını ise en düşük emekli maaşı oluşturuyor. Taban aylık tutarının yükseltilmesi gündemde yer alırken, tüm emekliler için de gerçekleşen enflasyon oranına paralel bir maaş artışı planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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