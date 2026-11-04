Kademeli emeklilik tartışmaları devam ederken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, geçmiş yıllarda yapılan EYT düzenlemesine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete yapılacak zamma dair görüşlerini paylaşan Karakaş, en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında uçuruma izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Uzman isim, kademeli emeklilik bekleyenlerin sayısının EYT'den yararlanan vatandaşlardan az olmadığını vurguladı. Karakaş, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı sorularına da cevap verdi. İşte detaylar...

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Emeklilikte yaş sınırına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için son dönemde devam eden kademeli emeklilik tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

EYT'nin ardından TBMM'ye sunulan yeni bir kanun teklifi ile kamuoyunun gündemine taşınan kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve emeklilikte yaş şartına takılan milyonlarca kişiye yeni bir umut olmayı hedefliyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı, kademeli emeklilik rafa mı kaldırıldı tartışmaları sürerken, TGRT Haber ekranlarında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kademeli emeklilik rafa mı kalktı? İsa Karakaş'tan 'asgari ücret' için çarpıcı değerlendirme

"EYT'DE DE OLMAZ DENİLMİŞTİ, OLDU"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündeme geldiği dönemde de 'yapılmaz' diye değerlendirmelerin olduğunu fakat nihayetinde düzenlemenin yapıldığını hatırlatan Karakaş, "Şimdi kademeli emeklilik rafa kalkmaz. EYT sürecini hatırlayacak olursak, EYT döneminde de Sayın Cumhurbaşkanımız 'kesinlikle çıkmaz seçimi kaybetsem bile çıkmaz' demişti. Sonra da ne oldu, seçime doğru anında EYT düzenlemesi çıktı. Şimdi kademeli emeklilik ile ilgili de elbette ki beklentilerin olmaması için şimdilik bunlar söylenecek. Ancak seçim süreci yaklaştıkça emeklilikte kademe meselesi mutlaka gelecek" dedi.

"SAYILARI EYT'DEN AZ DEĞİL"

Kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen vatandaşların sayı olarak EYT'den yararlanan vatandaşlardan az olmadığının altını çizen Karakaş, "Burada çok sayıda insan var. EYT'den az değil. Dolayısıyla seçim öncesi bunun dikkate alınmaması mümkün değil diyoruz. Dolayısıyla bu emeklilikte kademe meselesi mutlaka çıkacak" sözlerini kullandı.

Karakaş değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

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Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılırken, sürecin tüm boyutları ile ele alınması gerektiği uyarısında bulunan Karakaş, "Kademe sonrası için, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için neler yapılması gerekiyor? İstihdam boyutu, sağlık boyutu hepsinin ele alınması lazım. Ama bakıyorsunuz ki son dakikada durup dururken dört maddelik bir kanun çıktı. Herkes böyle ne çıkacak diye beklerken" şeklinde konuştu.

Kademeli emeklilik rafa mı kalktı? İsa Karakaş'tan 'asgari ücret' için çarpıcı değerlendirme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin 'sevindirici' adımlar atıldığını vurgulayarak, "Emekli maaş güncellemesi haricinde ilave refah payı ya da seyyanen zam verilmesi konusunda çok büyük bir çaba olduğunu, çalışma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Refah payının yüzde 5 olabileceğini ifade eden Karakaş, gündemdeki zam iddialarını şu sözlerle değerlendirdi:

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Kademeli emeklilik rafa mı kalktı? İsa Karakaş'tan 'asgari ücret' için çarpıcı değerlendirme

En düşük emekli maaşına yapılacak zam senaryolarını dile getiren Karakaş şu ifadelere yer verdi:

"10 bin TL ya da 15 bin TL verilmesi halinde bütün emeklilerimiz ne olacak? Örneğin maaşı 30 bin lira olan ne olacak? Yıl sonu güncellemesi benim ortalama tahminim yüzde 10 civarı. 33 bin olur. 15 bin verildiği zaman 48 bin olur. 10 bin verildiği zaman 43 bin olur. Dolayısıyla bütün emeklilerimiz maaşlarını bu şekilde hesaplayabilirler. Bu da olumlu bir gelişme olur. 15 bin rakamı seçimlere bağlı. Eğer seçim yakın bir tarihte olacaksa 15 bin rakamı gerçekleşir. Yok eğer nisan ayına sarkarsa dolayısıyla ocak ayında daha düşük bir rakam verebilirler. 5000 TL gibi bir rakam verirler. Temmuzda biraz daha verirler. Dolayısıyla seçim nisanda olduğu zaman asıl artış 2027 Ocak ayında olabilir."

En düşük emekli maaşının şu an 23.552 TL, asgari ücretin ise 28.075 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, "Asgari ücrete en az yüzde 30'luk bir güncelleme bekliyoruz değil mi? En az. Yüzde 30 olduğu zaman asgari ücret 36 bin 447 lira olur. Bu durumda yüzde 83'lük farkı korumamız için en düşük emekli maaşının ne olması gerekiyor burada? Hesaplamıştım ben, 30 bin 608 lira olması lazım. Yani yüzde 83'lük aradaki farkı yüzde 30'luk asgari ücrete kıyasladığımız zaman en düşük emekli maaşının 30 bin 608 lira olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kademeli emeklilik rafa mı kalktı? İsa Karakaş'tan 'asgari ücret' için çarpıcı değerlendirme

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin bugünkü tabloda en az 49 bin 124 TL olması gerektiğini ifade eden Karakaş, "Şimdi asgari ücret ne kadar? 28 bin 75 TL. Şimdi bu 28 bin 75 TL bunu karşılıyor mu? Yıl sonuna geldiğimiz zaman, şubatta girdiği zaman bu bekar işçinin hayat maliyeti 49.000 lira, en az 55.000 TL olacak. Bu durumda yüzde 30 yapsanız bile 36.497 TL yine arada bir uçurum var" dedi.

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