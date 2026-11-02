EYT'yi kaçıranlara yeni umut! Milyonların beklediği teklif Meclis'te

"Aynı gök kubbe altında, aynı emeği veren" ama sadece birkaç gün veya ay geç sigortalı olduğu için akranlarından 17/24 yıl sonra emekli olabilen çalışanlar büyük bir serzeniş içinde hak arıyor.

Bu kanun teklifi, "bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek emeğin hakkı görmezden gelinemez" diyerek yola çıkıyor.

İleri yaşta iş bulmanın âdeta imkânsız olduğu, işsizlik ve gelir kaybının bükülmez bir bileğe dönüştüğü günümüzde, bu düzenleme adalet terazisini yeniden dengelemeyi hedeflemektedir.

Kanun teklifinin gerekçesinde de vurgulandığı gibi; emeklilik bir lütuf veya ayrıcalık değil, yıllarca akıtılan alın terinin, ödenen primlerin anayasal ve kamusal bir karşılığıdır.