OSS’nin üçüncü çeyrek verilerine göre otomotiv satış sonrası pazarında talep durgunluğu sürerken; nakit akışı problemleri, maliyet baskısı ve tahsilat zorlukları sektörün en önemli gündem maddesi hâline geldi. Yaşanan finansal daralma şirketlerin yatırım iştahını da törpüledi.

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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) 2026 yılı üçüncü çeyrek sektörel değerlendirme anketi, sektörde talep durgunluğunun sürdüğünü ortaya koydu. Yurt içi satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrettiği bu dönemde, dağıtıcıların yaşadığı kayıplar üreticilerin sınırlı artışıyla dengelenmeye çalışılsa da pazar genelindeki büyüme öngörülerin gerisinde kaldı.

Yayınlanan rapora göre satışlardaki durgunluğa paralel olarak sektör temsilcilerinin finansal dengeleri yönetmekte zorlandığı görülürken, özellikle tahsilat süreçlerinde yaşanan bozulma daha da belirginleşmiş durumda.

Bunun en somut kanıtı ise üyelerin yarıdan fazlasının ankette tahsilat süreçlerinde yaşanan zorlukların giderek arttığını belirtmesi oldu.

Otomotiv satış sonrası sektöründe kırmızı alarm: Maliyetler arttıkça tahsilat zorlaşıyor

YATIRIM İŞTAHI AZALIYOR

Sektörde yılın ilk çeyreğinde maliyet artışları en büyük sorun olarak öne çıkarken, üçüncü çeyrekte nakit akışında yaşanan problemler ilk sıraya yükseldi.

Üyelerin yüzde 80,9’u nakit akışındaki sıkıntıları sektörün en önemli sorunları arasında gösterirken, maliyetlerdeki aşırı artışlar yüzde 70,6 ile ikinci, iş ve ciro kayıpları ise yüzde 52,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşletmeler kargo maliyetlerindeki artışlar, teslimat gecikmeleri, gümrük ve tedarik zinciri aksamalarıyla mücadele ederken finansal dengelerini yönetmekte zorlanıyor.

Otomotiv satış sonrası sektöründe kırmızı alarm: Maliyetler arttıkça tahsilat zorlaşıyor

Yaşanan bu yoğun maliyet baskısı ve operasyonel zorluklar, şirketlerin yeni yatırım iştahını da törpüleyerek önümüzdeki üç ay içinde yeni yatırım yapmayı planlayanların oranının yüzde 14,7’ye gerilemesine ve sektörün temkinli bir duruş sergilemesine yol açtı.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete

SON ÇEYREKTE DARALMA

Ankete katılan üyelerin yüzde 41,2’si satış sonrası pazarının önümüzdeki dönemde daha kötüye gideceğini öngörürken, yılın son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 1,30 daralma bekleniyor.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, sektörün karşı karşıya olduğu finansman ve nakit akışı sorunlarının sürdürülebilir büyüme açısından önemine dikkat çekerek, maliyet baskılarının hafifletilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ekonomik öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin sektörün öncelikli ihtiyaçları arasında yer aldığını vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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