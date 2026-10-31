Volkswagen, yeni elektrikli Golf’ün geliştirme çalışmalarına geçici olarak ara verdi. Şirket, gerekli yatırımlar güvence altına alınana kadar projeyi duraklatacağını açıklarken, çalışmaların yeniden başlayacağı tarih konusunda bilgi paylaşmadı.

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Volkswagen’in elektrikli kompakt sınıfındaki gelecek planlarının önemli parçalarından ID. Golf, maliyet baskısına takıldı. Markanın finans direktörü David Powels, dokuz aylık sonuçlarla birlikte yaptığı açıklamada, yatırım harcamalarının daha sıkı yönetildiğini ve elektrikli Golf çalışmalarına bu kapsamda ara verildiğini belirtti.

VOLKSWAGEN MARKASININ KAR MARJI YÜZDE 1,3’E GERİLEDİ

Volkswagen’in binek tarafında 2026’nın ilk dokuz ayındaki faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,48 milyar eurodan 813 milyon euroya düştü. Faaliyet kar marjı ise yüzde 1,3 seviyesinde kaldı.

Şirket; yeniden yapılanma giderleri, Osnabrück tesisinin planlanan satışı ve ABD’de ID.4 üretiminin sonlandırılmasıyla bağlantılı özel kalemlerin sonuçları etkilediğini açıkladı. Bu etkiler hariç tutulduğunda markanın faaliyet kar marjı yüzde 2,6 olacaktı.

Powels, elektrikli otomobillere talebin arttığını ancak bu araçların henüz içten yanmalı modellerin karlılığına ulaşamadığını belirtiyor. Elektriklilerin satışlar içindeki payı yükselirken, daha yüksek kar sağlayan içten yanmalı modellerin hacmindeki düşüş de baskıyı artırıyor.

Volkswagen elektrikli Golf’ü askıya aldı: Gerekçe yatırım maliyetleri

LANSMAN TAKVİMİNDE BELİRSİZLİK

Elektrikli Golf’ün başlangıçta 2028’de tanıtılması planlanıyordu. Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, daha önce yaptığı açıklamada modelin gelişinin 2020’li yılların sonuna kaydığını belirtmişti.

Geliştirmeye verilen aranın ardından otomobilin 2031’den önce satışa çıkmasının zorlaşabileceği değerlendiriliyor.

Reuters’a açıklama yapan Volkswagen çalışan konseyi ise duraklamanın modelin çıkışını geciktirmeyeceğini ve kaybedilen sürenin telafi edilebileceğini savunuyor.

YENİ NESİL GOLF, SSP PLATFORMUNU KULLANACAK

ID. Golf’ün, Volkswagen Grubu’nun yeni elektrikli araç platformu SSP üzerine geliştirilmesi bekleniyor. Rivian ile kurulan ortak girişim de bu platformda kullanılacak elektrik-elektronik mimarisi ve yazılım teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Böylece yeni Golf, markanın yazılım odaklı otomobil dönüşümünün önemli modellerinden biri olacak.

Volkswagen elektrikli Golf’ü askıya aldı: Gerekçe yatırım maliyetleri

BU SÜREÇTE MEVCUT ID. AİLESİNE GÜVENİLİYOR

Elektrikli Golf beklenirken, kapsamlı biçimde yenilenen ID.3 Neo kompakt sınıftaki görevini sürdürecek. Daha küçük ID. Polo ve ID. Cross da markanın elektrikli ürün gamını destekleyen modeller arasında bulunuyor.

Schäfer, önceki açıklamasında mevcut ürün ailesini yeterli gördüklerini ve 2028’de elektrikli bir Golf’e ihtiyaç duymadıklarını söylemişti.

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