BYD, elektrikli hiper otomobili Yangwang U9 Xtreme ile 500 km/sa sınırını aşmak istiyor. Kasım ayındaki deneme için Dubai yeniden gündemde. Ancak kullanılacak güzergah ve kesin tarih henüz açıklanmış değil.

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Yangwang U9 Xtreme’in yeni hız rekoru girişimine ilişkin planlar, Kasım ayı yaklaşırken yeniden konuşulmaya başladı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Temmuz ayında Abu Dabi’de verdiği röportajda denemenin Dubai’de yapılmasının planlandığını söylemişti. Li’nin açıklamasında öne çıkan ihtiyaç ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda bir yoldu.

DUBAİ’DE 15 KİLOMETRELİK YOL ARAYIŞI

Stella Li, Temmuz’da verdiği röportajda, uygun bir güzergah belirlemek için yerel polisle görüşeceklerini belirtmişti.

Dubai açıklamasının yanında Almanya seçeneği de bulunuyor. Temmuz ayında Goodwood Hız Festivali’ndeki görüşmeleri aktaran haberlerde, yeni denemenin önceki rekorun kırıldığı Automotive Testing Papenburg tesisinde yapılması bekleniyordu. Dolayısıyla son girişimin nerede gerçekleştirileceği kesinleşmiş değil.

BYD’nin hedefi 500 km/sa: Yangwang U9 Xtreme için Dubai planı

500 KM/SA SINIRINA YALNIZCA 3,78 KM/SA KALDI

U9 Xtreme, Eylül 2025’te Almanya’daki ATP test merkezinde 496,22 km/sa hıza ulaştı. Yarış pilotu Marc Basseng’in kullandığı otomobilin 500 km/sa seviyesine ulaşması için mevcut derecesini 3,78 km/sa geliştirmesi gerekiyor. Bu hız aracı dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olmasını sağlamıştı.

Önceki denemenin ardından aktarılan bilgilere göre otomobilde kullanılabilecek performans rezervi bulunuyordu. Basseng, yavaşlamaya başlamadan önce yaklaşık 1,5 saniye daha tam gaz ilerleyebilecek durumdaydı. Yeni girişimle otomobilin bu potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

DÖRT ELEKTRİK MOTORUNDAN 2.977 HP

Yangwang U9’un performans odaklı versiyonu olan Xtreme, dört elektrik motorundan toplam 2.220 kW, yaklaşık 2.977 beygir güç üretiyor. Aerodinamik düzenlemeler arasında büyük karbon fiber ön splitter, arka difüzör ve yüksek konumlandırılmış arka kanat bulunuyor.

BYD’nin açıklamasına göre otomobil, 1.200 volt elektrik mimarisini kullanıyor. Motorlar 30 bin devire ulaşabilirken, DiSus-X gövde kontrol sistemi pist kullanımına uyarlanmış durumda. Soğutma sistemi, frenler ve lastikler de yüksek performanslı sürüş için geliştirilen parçalar arasında yer alıyor.

NÜRBURGRİNG’DE DE YEDİ DAKİKANIN ALTINA İNDİ

U9 Xtreme’in performansı düz yol hız denemeleriyle sınırlı kalmadı. BYD, otomobilin 20,832 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 59,157 saniyede tamamladığını açıklamıştı. Moritz Kranz’ın kullandığı araç, bu dereceyle elektrikli süper spor otomobiller kategorisinde yedi dakika sınırının altına indi.

Yangwang, U9 Xtreme’in üretimini en fazla 30 adetle sınırlıyor.

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