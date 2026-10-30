Fiat, elektrikli Grande Panda’nın ürün gamına 54 kWh bataryalı yeni bir seçenek ekledi. WLTP menzili 400 kilometreye ulaşan modelde motor gücü korunurken, otomobilin ön bölümüne entegre spiral şarj kablosuna veda ediliyor.

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Elektrikli Fiat Grande Panda, daha büyük bataryalı versiyonuyla Hollanda’da siparişe açıldı. Mevcut 44 kWh bataryalı seçenek satışta kalırken, yeni versiyon Pop, Icon ve La Prima donanım seviyelerinde tercih edilebiliyor.

MENZİL YÜZDE 25 ARTTI, MOTOR GÜCÜ DEĞİŞMEDİ

Grande Panda’nın yeni versiyonunda batarya kapasitesi 44 kWh’den 54 kWh’ye çıkıyor. Böylece WLTP standardına göre açıklanan menzil, 320 kilometreden 400 kilometreye ulaşıyor.

Elektrik motorunda ise değişiklik yapılmadı. Yeni versiyon da 83 kW, yaklaşık 111 HP güç üretiyor.

Fiat Grande Panda’ya 400 km menzilli yeni versiyon: Entegre şarj kablosu kaldırıldı

ENTEGRE SPİRAL ŞARJ KABLOSU KALDIRILDI

Güncellemeyle birlikte Grande Panda’nın ilk tanıtımında öne çıkan özelliklerinden biri de ürün gamından çıkarılıyor. Ön bölüme yerleştirilen 4,5 metrelik spiral şarj kablosunu içeren, 7,4 kW AC şarj sistemli seçenek artık sunulmuyor.

Fiat’ın Hollanda için açıkladığı yeni düzende elektrikli Grande Panda, standart olarak 11 kW araç içi şarj cihazı ve ayrı bir şarj kablosuyla geliyor. Bu güçten tam olarak yararlanmak için uygun üç fazlı elektrik bağlantısı gerekiyor, tek fazlı ev bağlantılarında 11 kW’a ulaşılamıyor.

Fiat Grande Panda’ya 400 km menzilli yeni versiyon: Entegre şarj kablosu kaldırıldı

HOLLANDA’DA FİYAT FARKI 1.000 EURO

54 kWh bataryalı Grande Panda’nın Hollanda’daki başlangıç fiyatı 44 kWh bataryalı ve 320 kilometre menzilli versiyona göre 1.000 euro fark bulunuyor.

OPSİYON VE DONANIM PAKETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Fiat, Hollanda’da dört mevsim lastikleri tüm donanım seviyelerinde 400 euroluk seçenek olarak sunmaya başladı. Icon için hazırlanan Style paketi, tavan rayları, koyulaştırılmış arka camlar ve 16 inç alaşım jantlar içeriyor. Tech paketinde ise geri görüş kamerası, otomatik klima ve yağmur sensörü bulunuyor.

La Prima için sunulan 400 euroluk Winter paketi de ısıtmalı ön cam, ön koltuklar ve direksiyon içeriyor. Yeni batarya seçeneğinin Türkiye’ye geliş tarihi ve yerel fiyatı henüz açıklanmış değil.

44 kWh bataryalı 320 km menzil sunan Grande Panda’nın Türkiye’de satış fiyatı kampanyalı olarak 1.584.900 TL.

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