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T-Otomobil

Otomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?

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Otomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?
Başlık ResmiOtomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?

ABD’de hazırlanan yeni düzenleme, otomatik sürüş sistemi devredeyken araçların turkuaz renkli ışıklarla diğer yol kullanıcılarını bilgilendirmesini öngörüyor. Henüz teklif aşamasındaki uygulama, üreticiler için isteğe bağlı olacak.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Otomobillerin dış aydınlatmalarına yeni bir renk eklenmesi gündemde. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomatik sürüş sistemine sahip araçlarda kullanılabilecek turkuaz renkli işaret lambaları için ortak standartlar önerdi.

Teklif, araç aydınlatmalarını düzenleyen FMVSS 108 standardının güncellenmesini kapsıyor. Amaç, polislerin ve diğer yol kullanıcılarının bir aracın otomatik sürüş sistemi tarafından yönetildiğini dışarıdan anlayabilmesi. Üreticilerin bu lambaları kullanması zorunlu tutulmayacak ancak tercih eden şirketler renk, yerleşim ve çalışma koşullarına ilişkin aynı kurallara uyacak.

Otomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?
Başlık ResmiOtomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?

TURKUAZ IŞIK, OTOMATİK SÜRÜŞÜN DEVREDE OLDUĞUNU GÖSTERECEK

Taslakta lambaların hangi durumda yanabileceği açıkça tanımlanıyor. Turkuaz ışıklar, araçtaki bir kişinin yolu sürekli izlemesinin beklenmediği otomatik sürüş sırasında kullanılabilecek. İnsanın yeniden yolu takip etmesinin gerektiği durumda ise otomatik olarak sönecek.

Dolayısıyla aracın yalnızca şerit takip veya hız sabitleme özelliğinin açık olması, bu ışıkları yakmak için yeterli olmayacak. Belirleyici unsur, sistem çalışırken insanın yolu gözetme sorumluluğunun devam edip etmemesi olacak.

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Lambaların yanıp sönmesi yerine sabit biçimde yanması, araç üzerindeki bütün turkuaz işaretlerin aynı anda açılıp kapanması öngörülüyor. Böylece otomatik sürüş durumunun farklı yönlerden tutarlı biçimde görülebilmesi hedefleniyor.

Otomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?
Başlık ResmiOtomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?

ARACIN ÖNÜNDE, ARKASINDA VE YANLARINDA BULUNABİLECEK

Önerilen yerleşime göre aracın önünde ve arkasında birer veya ikişer, her iki yanında da birer veya ikişer lamba bulunabilecek. Bu düzen, toplamda dört ile sekiz arasında turkuaz işaret lambasına karşılık geliyor.

Lambaların yerden en az yaklaşık 38 santimetre yükseğe yerleştirilmesi planlanıyor. Ön veya arka bölümde tek lamba kullanılırsa aracın orta çizgisinde bulunması; iki lamba tercih edilirse aynı yükseklikte, simetrik konumlandırılması gerekecek.

TURKUAZ RENGİN SEÇİLMESİNİN BİR NEDENİ VAR

Bu rengin tercih edilmesinde, mevcut araç ışıklarından ve trafik işaretlerinden ayrılabilmesi etkili. Mercedes-Benz’in açıklamasına göre turkuaz, diğer yol kullanıcıları tarafından hızlı fark edilebiliyor ve halihazırda farklı anlamlar taşıyan aydınlatmalarla karıştırılma ihtimalini azaltıyor.

Dışarıdan görülebilen işaretlerin özellikle trafik denetimlerinde fayda sağlaması bekleniyor. Polisler, sürücünün başka bir işle ilgilendiğini gördüğünde aracın koşullu otomatik sürüş modunda olup olmadığını daha kolay ayırt edebilecek.

Otomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?
Başlık ResmiOtomobillere yeni aydınlatma rengi: Turkuaz ışık ne anlama geliyor?
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MERCEDES-BENZ DAHA ÖNCE TEST İZNİ ALMIŞTI

Turkuaz ışık fikri otomotiv sektörü için tamamen yeni değil. Mercedes-Benz, Drive Pilot sistemiyle bağlantılı özel aydınlatmaları için 2023 sonunda Kaliforniya ve Nevada’da izinler almıştı.

Marka, Mart 2025’te Almanya’da da test onayı elde etti. Başlangıçta Temmuz 2028’e kadar geçerli olduğu açıklanan izin kapsamında ışıkların ön ve arka aydınlatmalara, ayrıca dış aynalardaki yan sinyal bölümlerine yerleştirilmesi öngörüldü. Drive Pilot etkinleştirildiğinde bu işaretler sürekli turkuaz renkte yanıyor.

DÜZENLEME HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

NHTSA’nın önerisi, yürürlüğe girmiş bir zorunluluk anlamına gelmiyor. Kurum, teklifin Federal Register’da yayımlanmasını izleyen 30 günlük dönemde kamuoyunun görüşlerini alacak.

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