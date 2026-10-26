Tofaş, 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği K9 projesinin seri üretimine başladı. Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda, banttan indirilen ilk model Fiat Dobló oldu. K9 projesi kapsamında Citroën Berlingo, Fiat Dobló, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Partner modelleri Bursa'da üretilecek. Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip projede, üretilecek araçların yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edilmesi hedefleniyor. İstihdam hedefi 1.000 kişi olan ve 100'e yakın yerel tedarikçiyi bir araya getiren proje, Türkiye otomotiv sanayiinin üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artıran önemli bir yatırım hamlesi olarak öne çıkıyor.

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Bursa'da "TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni" düzenlendi. Bursa'daki TOFAŞ Fabrikası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TOFAŞ'ın yeni üretim hattının otomotiv endüstrisine hayırlı olmasını diledi.

TOFAŞ'ın Bursa'nın tarihinde çok özel bir yerinin olduğunu dile getiren Varank, kentin AR-GE ve üretim kabiliyetlerinin tüm dünyaya buradan taşındığını söyledi.

Tofaş'ın Bursa'daki 300 milyon dolarlık yatırımında seri üretim başladı: Hedef yıllık 100 bin araç, banttan ilk inen Doblo oldu

Varank, Avrupa'nın giderek daha da korumacı hale gelen politikalarını, "Sanayi Hızlandırma Yasası" ve "Made in EU" yaklaşımıyla net bir şekilde görebildiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Böyle bir dönemde 5 farklı yeni modelin burada üretilmesi kararının alınması, aslında bu ülkeye, bu ülkenin insanına, üretim kabiliyetine duyulan güvenin bir göstergesi ve aynı zamanda karşılıklı kazan-kazan anlayışının somut bir göstergesi. Bu sebeple de Stellantis'in markalarının Bursa'da üretilecek olmasını çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu karar otomotivin geleceğinde Türkiye'nin daha da sorumluluk üstlenecek güce ve yetkinliğe sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Türkiye'nin global bir yatırımcının bütün ihtiyaçlarına aynı anda cevap verebilen güçlü bir yatırım ekosistemine sahip olduğunun altını çizen Varank, Türkiye'nin yatırımcı açısından uzun vadeli güvenilir bir ortak haline geldiğini dile getirdi.

Tofaş'ın Bursa'daki 300 milyon dolarlık yatırımında seri üretim başladı: Hedef yıllık 100 bin araç, banttan ilk inen Doblo oldu

Mustafa Varank, yatırımın değerini yalnızca üretilecek araç sayısıyla ölçmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu üretim hattının arkasında yıllar içinde kazanılmış ve her yeni projeyle gelişen bir mühendislik gücü var. Mühendislerimizin tasarımdan ürün yerlileştirme, performans testlerinden güvenlik doğrulamalarına kadar bu işin kaptan köşkünde olması, yerli tedarikçilerimizin ürün geliştirme süreçlerine dahil olmaları bizim için gerçekten çok kıymetli. Sıfırdan komple araç geliştirme yetkinliğine sahip bu birikim, inşallah TOFAŞ'ın gelecekte çok daha büyük projeleri hayata geçirmesine vesile olacaktır."

Tofaş'ın Bursa'daki 300 milyon dolarlık yatırımında seri üretim başladı: Hedef yıllık 100 bin araç, banttan ilk inen Doblo oldu

"K9 PROJESİ KAPSAMINDA YILLIK 100 BİN ÜRETİM HEDEFLENİYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise geçen yıl üretimine başlanan K0 modelinden sonra K9 modelinin de banttan indirileceğini aktardı.

Koç, otomotiv sektöründeki kuralların tüm dünyada yeniden yazıldığını anlatarak, "Ülkemize çekebildiğimiz her yatırımın son derece kıymetli olduğu kanaatindeyim. Geçmişte pek çok zorluğun sınavından yüz akıyla geçmiş, karşılıklı güvene dayalı 56 yıllık örnek bir uluslararası ortaklık olan TOFAŞ, otomotiv sanayimizin önemli projelerini yürütmeye devam ediyor." dedi.

Ömer Koç, Stellantis'in Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin 2025 itibarıyla TOFAŞ'ın yönetimine devredilmesinin ve alınan ortak yatırım kararlarının, Koç Holding ve Stellantis'in TOFAŞ'a olan inancının en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu yıl Koç Topluluğu'nun 100'üncü yaşını kutladığını belirten Koç, "Bir asır boyunca ülkemizin iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlelerine katkı sunmayı milli bir vazife telakki ettik. Sanayileşmede gerçek başarıyı memleketimizin üretim ve mühendislik kapasitesine nitelik ve nicelik olarak güçlendirmekte gördük. Ülkemizin ve şirketlerimizin uluslararası alanda söz sahibi olabilmesi için en zor zamanlarda dahi yatırımlarımıza devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Koç, TOFAŞ'ın yarım asır boyunca 7,5 milyon araç üreterek hem otomotiv sanayisine hem de topluluğun tarihine damgasını vurduğunu, gelecekte de çok önemli roller üstleneceğine inandıklarını vurguladı.

Tofaş'ın Bursa'daki 300 milyon dolarlık yatırımında seri üretim başladı: Hedef yıllık 100 bin araç, banttan ilk inen Doblo oldu

Son 5 yılda yaptıkları yatırım miktarının 1 milyar dolara ulaştığını ifade eden Koç, "Bu yatırımın yarısı AR-GE ve inovasyon çalışmalarımıza yöneliktir. Şirketimiz Stellantis'in önde gelen üretim ve AR-GE merkezleri arasındadır. Yeni model yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Biliyorsunuz K0 başarıyla devreye alındı. K9 modelimiz de sizlerin huzuruna çıkacak. 300 milyon dolar yatırım yaptığımız K9 projesi kapsamında yıllık 150 bin üretim hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otomotivde uluslararası yatırım ve ticaret rekabetinin hiç olmadığı kadar kızıştığı bu dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ilerlettiğimiz ve nihayetinde devletimizin cömert destekleriyle hayata geçirilen K9 modeli, Türk otomotiv sanayisinin Avrupa'daki ticari araç üretim liderliğini daha da güçlendirecektir. TOFAŞ'ın yetkinliklerini ve kapasitesini azami şekilde kullanıp müşterilerimize daha fazla yerli model sunabilmeyi, böylece memleketimizin cari dengesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda başka yeni modeller konusunda ortağımızla görüşmeleri sürdürüyoruz."

TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise Bursa'nın köklü üretim ve ticaret kültürü, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu hatırlattı.

TOFAŞ'ın yatırımları, istihdamı ve güçlü tedarikçi ekosistemiyle bu sanayi birikiminin Bursa'da en önemli temsilcilerinden biri olduğunu dile getiren Ayyıldız, 1971'den bu yana 7,5 milyon araç üreten TOFAŞ'ın, istihdam, teknoloji ve tedarik sanayisinin gelişimine de önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Ayyıldız, K9 model grubunun üretimine başlanmasının Türkiye'ye duyulan güvenin ve sanayinin üretim gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tofaş'ın Bursa'daki 300 milyon dolarlık yatırımında seri üretim başladı: Hedef yıllık 100 bin araç, banttan ilk inen Doblo oldu

"FİAT DOBLO VE OPEL COMBO MODELLERİ, K9 PROJESİ KAPSAMINDA YENİDEN BURSA'YA DÖNMÜŞ OLUYORLAR"

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu da banttan inen her aracın yeni bir başlangıç ve ayrı bir heyecan olduğunu dile getirdi.

Eroldu, 55 yıldır otomotiv sanayisine öncülük eden birçok projenin burada gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Türk otomotiv sanayisinin Avrupa pazarlarına yaptığı ilk seri otomobil ihracatının Tempra modeliyle bu bantlardan başladığını​​​​​​​ anımsatan Eroldu, şunları paylaştı:

"Hafif ticari araç segmentine damga vuran Doblo modelimiz, üretim ömrü boyunca üst üste 10 yıl Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil olma başarısını gösteren gururumuz Egea hatlarımızda üretildi. Stellantis ve TOFAŞ'ın Eylül 2025'te imzaladığı stratejik anlaşma kapsamında, Citroen, Fiat, Opel ve Peugeot markalarımız için üreteceğimiz K9 hafif ticari araç modellerimizi bugün törenle bantlarımızdan indirmenin gururunu yaşıyoruz. 2000-2023 yılları arasında TOFAŞ'ta üretilen ve uzun yıllar en çok tercih edilen hafif ticari araç olma unvanını taşıyan Fiat Doblo ve Opel Combo modelleri, K9 projesi kapsamında yeniden Bursa'ya dönmüş oluyorlar."

Eroldu, K9 modelinin yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edileceğini belirterek, "Yakın zaman önce fabrikamızın kapasitesini 500 bin adede yükselttik. En önemli hedefimiz yeni projelerle bu kapasiteyi en yüksek seviyede kullanmak ve ülkemiz için daha fazla değer oluşturmaktadır. K9 projesinin ülkemizi Avrupa'da ticari araç üretim liderliğine yeniden taşıyacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"GÜVENİNİZ VE ORTAKLIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan ise 2000'den 2023'e kadar Doblo'nun Bursa'da üretildiğini, 600 binden fazla müşteri tarafından tercih edildiğini anımsattı

Cherfan, K9'un Türkiye için anlamına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 model, 4 marka. Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Partner. Elektrikli hafif ticari araçlar için de hazır, çoklu enerji platformu. Hiçbiri Koç'la olan partnerliğimiz olmadan mümkün olmazdı. 50 yıllık bir sürede kurulan bir ortaklık bu. Eylül 2025'te imzalanan stratejik anlaşmayla bu birlikteliği yenilemiş olduk. Stellantis'in markalarını, platformlarını ve küresel erişimini Koç liderliği ve TOFAŞ'ın üretim ve mühendislik mükemmelliğiyle bir araya getiriyoruz. Bugün TOFAŞ, Stellantis'in en önemli üretim ve AR-GE merkezlerinden biri haline gelmiştir. Güveniniz ve ortaklığınız için teşekkür ederim."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Bursa'nın sanayi hayatında yeni bir üretim döneminin başlangıcına tanıklık ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki protokol üyeleri, banttan indirilen yeni araca binerek fabrika sahasını gezdi.

Programa, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile sektör temsilcileri katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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