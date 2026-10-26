SmartIQ’nun Eylül 2026 raporuna göre, pazar kapsamındaki ikinci el elektrikli araç satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 13 artarak 8 bin 439 adetten 9 bin 556 adede çıktı ve yılın ilk 9 ayındaki en yüksek seviyesine ulaştı.

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Artan akaryakıt masraflarının sıfır kilometre elektrikli modellere bütçesi yetmeyen kullanıcıları ikinci ele yönlendirdiğini belirten Otomerkezi.com CEO’su Ali Karakaş; ev veya iş yerinde şarj imkânı bulunan tüketiciler için bu tercihin giderek güçlendiğini ifade ederek; “İkinci el pazarındaki el değiştirme hızı, satış endişelerini azaltıyor. Doğru fiyatlama, kalan garanti süresi ve özellikle batarya sağlık durumunu açıkça gösteren ekspertiz raporları belirleyici unsur olarak öne çıkıyor” dedi.

EN İYİ KONSEPT OTOMOBİL SEÇİLDİ

2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen tamamen elektrikli Peugeot E-T16 Concept modeli, Otomotiv ve Motosiklet Medyası Birliği (AMAM) tarafından “Fuarın En İyi Konsept Otomobili” seçildi. Markanın Dünya Ralli Şampiyonası’nda 1985 ve 1986 yıllarında şampiyonluk kazanan efsanevi 205 T16 modelinin 40. yılına özel olarak Peugeot Sport tarafından geliştirilen araç, yeni nesil E-208 başta olmak üzere markanın gelecekteki elektrikli modellerine dair önemli tasarım ve teknoloji ipuçları veriyor.

AKSESUARDA 3D YAZICI DÖNEM

Skoda, pratik çözümler sunduğu “Simply Clever” felsefesini dijital üretim teknolojileriyle buluşturarak Printly Clever uygulamasını başlattı. Tasarım dosyaları kullanıcılara ücretsiz olarak açılırken koleksiyonda ise bardak ve telefon tutuculardan bozuk para kutularına, kablo düzenleyicilerden askı aparatlarına kadar birçok işlevsel parça yer alıyor. Kullanıcıların indirip kendi 3D yazıcılarıyla üretebildiği veya kişiselleştirebildiği bu aksesuarlar, araçların mevcut saklama alanlarına doğrudan uyum sağlayarak modifikasyona gerek kalmadan ekstra kullanım alanı oluşturuyor.

Elektrikli 2. elde yılın zirvesini gördü! Satışlar yüzde 13 arttı

YENİ F 450 RR TÜRKİYE YOLUNDA

BMW Motorrad, RR ailesinin tasarım ve sportif DNA’sını taşıyan yeni modeli F 450 RR’ı duyurdu. Çift silindirli motoru, hafi f gövde yapısı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkan model, doğrudan A2 ehliyet sınıfına uygun güç ve ağırlık dengesiyle tasarlandı. Dünya prömiyeri önümüzdeki ay EICMA Motosiklet Fuarı’nda gerçekleştirilecek olan yeni F 450 RR, Mayıs 2027 itibarıyla Türkiye yollarına çıkacak.

OSD’DEN PARİS’TE KRİTİK MESAJ: TÜRKİYE, ZİNCİRİN AYRILMAZ PARÇASI

 Paris’te düzenlenen Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (OICA) Genel Kurulu kapsamındaki panelde, Avrupa otomotiv sanayisinin geleceği, emisyon hedefleri ve küresel rekabet şartları masaya yatırıldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekreteri Özlem Güçlüer; ACEA, VDA ve SMMT gibi önde gelen çatı kuruluşların temsilcileriyle katıldığı oturumda, özellikle AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (IAA) ile gündeme gelen yerli katkı ve menşe kriterlerini değerlendirdi. Gümrük Birliği temelinde 30 yılı aşkın süredir gelişen Türkiye-AB otomotiv bağlarının ortak yatırım, üretim, tedarik zinciri ve mühendisliği kapsayan güçlü bir entegrasyona dayandığını vurgulayan Güçlüer, Çin’in üretim ölçeği ve hızına karşı Avrupa’nın rekabet gücünü koruyabilmesi için mevcut değer zincirlerini dışlamayan, kapsayıcı politikalara ihtiyaç olduğunu belirtti.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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