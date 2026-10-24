Çin, otomobillerde giderek büyüyen ekranları daha sıkı güvenlik denetimine almaya hazırlanıyor. Taslak düzenleme, büyük ekranlar için dikkat dağınıklığı ve çarpışma güvenliği değerlendirmeleri öngörürken katlanabilir ve esnek ekranların kullanımını yasaklamayı öneriyor.

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Otomobil üreticilerinin konsolları giderek daha büyük ekranlarla donatması, Çin’de düzenleyici kurumların gündemine girdi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) diğer üç kamu kurumuyla hazırladığı taslak, yeni araç teknolojilerinin satışa sunulmadan önce daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.

Kamuoyu görüşüne açılan metin için değerlendirmeler 10 Kasım 2026’ya kadar kabul edilecek. Dolayısıyla gündemdeki ekran kısıtlamaları henüz kesinleşmiş bir yasak değil, üzerinde görüş toplanan düzenleme önerileri niteliğinde.

BÜYÜK EKRANLAR İÇİN YENİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Taslakta merkezi multimedya ekranları, geniş yüzeyli gösterge panelleri ve karmaşık baş üstü gösterge sistemleri ayrı bir değerlendirme alanı olarak ele alınıyor. Üreticilerin, bu sistemlerde sunulan bilgilerin sürüş güvenliğine etkisini incelemesi isteniyor.

Değerlendirmeler yalnızca sürücünün dikkatinin dağılıp dağılmadığıyla sınırlı olmayacak. Ekranların aşırı koşullarda güvenilir biçimde çalışması ve çarpışma sırasında oluşturabileceği riskler de kontrol edilecek.

Otomobillerde dev ekranlara Çin freni: Yeni güvenlik kuralları hazırlanıyor

KATLANABİLİR VE ESNEK EKRANLARA YASAK ÖNERİSİ

Büyük sabit ekranlar için test şartları gündeme gelirken katlanabilir ve esnek ekranlara daha kesin bir sınır çiziliyor. Taslak, bu ekran türlerinin otomobillerde kullanılmamasını öneriyor.

Bazı teknoloji şirketleri, araç içinde kıvrılabilen ekran tasarımlarını daha önce sergilemişti. Düzenleme mevcut şekliyle kabul edilirse bu tür çözümlerin Çin pazarındaki seri üretim otomobillerde kullanılmasının önü kapanabilir.

TEMEL İŞLEVLER İÇİN FİZİKSEL KUMANDALAR ÖNE ÇIKIYOR

Taslak, araç içindeki kontrol yöntemlerine de odaklanıyor. Aydınlatma, silecek ve cam buğu giderme gibi güvenlikle bağlantılı işlevlerin dokunmatik kumandalarla yönetilmesi halinde fiziksel kontrollerin de bulunması isteniyor.

Acil çıkış, acil frenleme ve tahrik sisteminin enerjisinin kesilmesi gibi işlevlerde ise belirgin işaretlere sahip fiziksel kumandalar öngörülüyor. Dokunmatik veya basınca duyarlı kontrollerin yanlışlıkla etkinleşme ihtimali ve kullanıcıya verdiği geri bildirimin anlaşılabilirliği de değerlendirme kapsamına giriyor.

Otomobillerde dev ekranlara Çin freni: Yeni güvenlik kuralları hazırlanıyor

YATAR KOLTUKLAR VE DIŞ AYDINLATMALAR DA İNCELENECEK

Çalışmanın kapsamı ekranlardan daha geniş. “Sıfır yer çekimi” olarak pazarlanan koltukların, döner koltukların ve yatağa dönüşme işlevlerinin araç hareket halindeyken kullanılmasının teknik olarak engellenmesi öneriliyor.

Kullanıcıların farlar ve stoplar üzerinden yazı, şekil veya animasyon göstermesine izin veren sistemler de denetime tabi tutulmak isteniyor. Üreticilerin, kişiselleştirilebilir ışık içeriklerini kontrol etmesi ve bunların diğer yol kullanıcılarının güvenliğini etkilemesini önlemesi bekleniyor.

TASLAKTA 2027 TAKVİMİ YER ALIYOR

Önerilen takvime göre yeni model onay başvurularında ek teknik bilgiler ve test belgeleri 1 Ocak 2027’den itibaren istenecek. Daha önce onaylanmış, ilgili yenilikçi tasarımları kullanan modeller için belgelerin tamamlanması amacıyla 1 Temmuz 2027 tarihi öngörülüyor.

Bu tarihten sonra gerekli bilgileri sunmayan ve güvenlik riski taşıyan modeller için üretimin durdurulması ve geri çağırma sürecinin başlatılması taslakta yer alıyor. Ancak uygulamanın nihai kapsamı ve takvimi, görüş süreci sonrasında kesinleşecek.

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