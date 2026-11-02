İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında milyarlarca liralık yeni gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 37 kişinin aldığı paraları geri verdiği öğrenildi. İade edilen toplam tutarın 18 milyar 340 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 30 Ekim Cuma günü itibarıyla 37 kişinin aldıkları paraları iade ettiği öğrenildi.

18 MİLYAR 340 MİLYON TL GERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemeler ve iade işlemleri sonucunda toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.

Daha önce 25 kişinin toplam 10 milyar 300 milyon TL iade ettiği açıklanmıştı. Son verilerle birlikte iade yapan kişi sayısı 37'ye yükselirken tahsil edilen tutarda da önemli artış yaşandı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi

FON SORUŞTURMASINDA 214 KİŞİ VE ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Soruşturmaya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinde yürütülen incelemelerde 141 gerçek kişi ve 73 şirketin üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç elde ettiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Gürlek, söz konusu kişi ve şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirildiğini ve kazançların iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve elde edilen kazançlara yönelik incelemeler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında iade edilen paraların toplamı 18 milyar 340 milyon TL'ye ulaşırken adli sürecin sürdüğü öğrenildi.