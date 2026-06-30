Geçen yıl yüzde 100 primle 2.981 TL’den 5.963 TL’ye yükselen gram altın, bu yılın ilk yarısında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Haziranın son işlem gününde 6.000 TL’nin altına gerileyen gram altın, 2026’nın ilk yarısında “sıfır” getiriye doğru koşuyor. Böylece gram fiyatı 2013 sonrasında ilk defa “birinci yarı yılı” primsiz tamamlıyor.

Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalmak üzereyken, altın fiyatları Ocak-Haziran 2026 dönemine damga vurdu. Gram altın fiyatı geçen yıl yüzde 100 primle 2.981 TL’den 5.963 TL’ye yükselmişti. Bu yıl için de pozitif beklentiler öne çıkmış ve gram fiyatında 10 bin TL senaryoları konuşulmaya başlamıştı.

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Her şey güzel başlamıştı. Gram altın ocak ayında 7.812 TL’yi test etmiş ve bütün zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

YÜKSEK PETROL VE YÜKSEK FAİZ

Mart başında Orta Doğu’da patlak veren ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ise, dünyada “yüksek enflasyon-yüksek faiz baskını” beraberinde getirdi. Avrupa ve Japonya merkez bankaları bu ay ilk faiz artışına gitti. Bank Of America gibi büyük bir kurumun ABD Merkez Bankası’ndan eylül ayında faiz artışı beklentisini dile getirmesi; ülkede tahvil faizlerini ve dolar endeksini (DXY) yukarı sürdü.

Geçen yıl %100 yükselmişti! 13 yıl sonra ilk defa ‘sıfır’ çekti…

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

DXY kritik 100 seviyesinin üzerine çıkarken, ABD’de 10 yıllık tahvil getirileri de bu süreçte %4 sınırından %4,5’e doğru hareketlendi. Faizi ve güçlü doları sevmeyen altın, bu gelişmelerden rahatsızlık duyarak hızlı bir irtifa kaybı yaşadı. Ocak ayında 5.600 dolarla rekor kıran ons altın, haziranın son işlem gününde 4.000 doların altına geriledi. Gram altın da TSİ 09:00 itibarıyla 5.980 TL’den fiyatlanıyor.

13 YIL SONDA İLK DEFA…

Onstaki hareketlilik gram altında da tarihi fiyatlamaları beraberinde getirdi. Gram altın, 2026’nın ilk yarısını primsiz tamamlamaya doğru ilerliyor. Geriye bakıldığında son olarak gram fiyatının “ilk yarı” performanslarında, 2013’ün Ocak-Haziran dönemini düşüşle tamamladığı görülüyor.

2013-2025 arasında gram altının Ocak-Haziran performansları şöyle gerçekleşti: