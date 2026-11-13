Gram altın yılın ilk 10 ayında yüzde 4,3 yükseldi. 13 Kasım itibarıyla getiri yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu getiriler ocak-ekim döneminde yüzde 27,5 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Yatırımcısına reel kayıp yaşatan altında ithalat da hızla geriledi. Türkiye'nin altın ithalatı 10 ayda 53,95 tonla son yılların en düşük seviyesine indi. Bu rakam, 2023’ün aynı dönemindeki ithalata göre %80’lik düşüşe işaret etti.

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Altın yatırımcısı 2026 yılında enflasyon karşısında istediği getiriyi elde edemedi. Gram altın, yılın ilk 10 ayında sadece yüzde 4,3 prim yaptı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 27,5'e ulaştı. Böylece altının getirisi enflasyonun oldukça gerisinde kaldı. Reel bazda önemli değer kaybı yaşandı.

13 Kasım işlemlerinde de sabah saatlerinde gram altın fiyatı, 6.325 TL’ye yakın denge arayışını sürdürdü. Böylece altında 2026’nın başından bugüne kadar gerçekleşen prim ise yüzde 6 oldu.

İTHALAT DA GERİLEDİ

Altın fiyatlarında yıl boyunca yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların da temkinli davranmasına yol açarken; Türkiye'nin altın ithalatında da dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, yılın ilk 10 ayında toplam altın ithalatı 53,95 ton oldu. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 düşüşe işaret etti.

3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Altın ithalatındaki son tablo, önceki yıllarla karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. 2023'ün ilk 10 ayında 280,6 ton olan ithalat, 2024'te 97,97 ton ve 2025'te 101,49 ton olarak gerçekleşmişti. 2026'da ise 53,95 tonla son 4 yılın en düşük seviyesine inildi.

Böylece 2026'nın ilk 10 ayında ithalat, 2025'e göre yaklaşık yarı yarıya azaldı. 2023 yılındaki seviyenin ise yaklaşık beşte birine kadar geriledi.

'Gram gram' enflasyona yenildi! Altın ithalatı da sert fren yaptı

AĞUSTOSTA 1 TONA YAKLAŞTI

Aylık verilerde de dikkat çekici tablo ortaya çıktı. Yılın ilk iki ayında 17,86 ton olan altın ithalatı, martta 8,51 ton, nisanda 5,29 ton ve mayısta 4,87 ton olarak gerçekleşti. Haziranda 7,15 tona yükselen ithalat, temmuzda 4,45 tona geriledi. En dikkat çekici düşüş ağustos ayında yaşandı. Bu ayda ithalat sadece 1,08 ton oldu. Eylülde 1,87 tona yükselen miktar, ekimde 2,87 tona ulaştı.

'Gram gram' enflasyona yenildi! Altın ithalatı da sert fren yaptı

2023'ÜN OLDUKÇA GERİSİNDE

Altın ithalatındaki düşüşte, 2023 yılında uygulanan yüksek ithalat seviyesinin ardından gelen düzenlemeler ve kota uygulamaları da etkili oldu. Sektör temsilcileri “Dolayısıyla gerilemeyi yalnızca yatırımcı talebindeki değişimle açıklamak doğru olmaz. Fiyat hareketleri, ithalat politikaları ve iç piyasadaki talep birlikte etkili oldu” değerlendirmesinde bulunuyor.

