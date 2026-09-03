Elbirliği sistemi, yüz binlerce kişinin faizsiz finansman ihtiyacına cevap oluyor. Elbirliği finans sisteminde işletme sadece aracılık görevini görmektedir ve işletmenin yaptığı hizmet bedeli de yurtiçi satışlar hesabında muhasebeleşmektedir. Peki, el birliği sistemi nasıl çalışır?

Çoğunlukla elbirliği olarak adlandırılan sistem, kişilerin birbirine destek olmasıyla ve yardım etmesiyle; faiz ve/veya vade farkına girmeden, konut alımı gerçekleştirmesine imkan vermektedir. Elbirliği Sistemi sadece kadınların düzenlediği günden değil daha farklı sistemlerden de bir takım nitelikler bulundurmaktadır.

İmece usulü ev almaya imkan sağlıyor! El birliği sistemi nasıl çalışır?

ELBİRLİĞİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Elbirliği sistemi, konut edindirmede faizin yer almadığı konut finansman sistemidir. Sistem, kişilerin yardımlaşma -imece usulü- modeliyle konut sahibi olması amacını taşır. Elbirliği konut finansmanında kaynaklar, sisteme dahil olan kişilerin kendi düzenli birikimleri ile sağlanmaktadır. Başka bir tanımlamayla sistem, konut almak isteyen kişileri bir araya getirerek katılımcıların kendi birikimleriyle konutlarını edinmelerine imkan sağlar. Bunun yanı sıra elbirliği sistemi ile sadece ev değil, araba ve iş yeri gibi farklı varlıklar da satın alınabilmektedir.

Elbirliği sisteminde katılımcılara doğrudan konut satışı yapılmamakta veya ev satın almaları için şirket kaynaklarından ya da farklı kaynaklardan konut kredisi sağlanmamaktadır.

Elbirliği sistemi yalnızca yardımlaşma-dayanışma esasına dayanan sistemin organizasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu organizasyonu yaptığı için de işletme, kendi iş-kâr payı veya komisyonu olarak da düşünebileceğimiz organizasyon ücreti/katılım payı/çalışma bedeli olarak da adlandırılan tutarı almaktadır. Bu özellikleri nedeniyle elbirliği sistemi, ipotekli konut finansman sisteminden ve bankalardan alınan konut kredilerinden ayrılmaktadır.Maliyet bakımından değerlendirildiğinde, elbirliği sistemi konut sahibi olmak isteyenlere banka kredilerine göre daha avantajlı bir finansman seçeneği sunabilmektedir.