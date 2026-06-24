İslami finans sistemi, faizsiz finans prensipleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve risk paylaşımını esas alan bir ekonomik model olarak öne çıkıyor. Son yıllarda dünya genelinde büyüyen katılım finans sektörüyle birlikte İslami finansın işleyişi ve temel amaçları daha fazla araştırılıyor.

Faizsiz finans uygulamalarının temelini oluşturan İslami finans sistemi, yatırım ve ticari faaliyetlerin belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesini esas alıyor. Risk paylaşımı, şeffaflık ve reel ekonomiye dayalı işlemler üzerine kurulan sistem, geleneksel finans modellerinden farklı özellikler taşıyor.

İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

İslami finans sistemi, İslam hukukunda yer alan finansal prensiplere uygun şekilde faaliyet gösteriyor. Sistemin temelinde faiz anlamına gelen "riba" yasağı bulunuyor. Bu nedenle yalnızca paradan para kazanılmasına dayanan işlemler yerine, ticaret, üretim ve yatırım gibi reel ekonomik faaliyetler destekleniyor.

İslami finans anlayışında para tek başına gelir üreten bir araç olarak görülmüyor. Finansman sağlanırken taraflar arasında borç-alacak ilişkisinden ziyade ortaklık ve risk paylaşımı esas alınıyor. Böylece yatırımın elde ettiği kâr kadar oluşabilecek zarar da taraflar arasında paylaştırılabiliyor.

Geleneksel finans sisteminde risk çoğu zaman bir taraftan diğerine aktarılırken, İslami finansta risk paylaşımı ön plana çıkıyor. Bu nedenle katılım finans kuruluşları, finansman sağladıkları projelerde yatırımcı kimliğiyle hareket edebiliyor. Finansmanın belirli bir mal, hizmet veya varlığa dayanması da sistemin temel özellikleri arasında yer alıyor.

İslami finansın önemli prensiplerinden biri de "gharar" olarak adlandırılan belirsizlik yasağıdır. Buna göre sözleşmelerde fiyat, süre, konu ve tarafların yükümlülükleri açık şekilde belirlenmelidir. Belirsizlik içeren işlemler ve spekülatif faaliyetler sistem içerisinde kabul edilmiyor.

İslami finans sistemi nasıl çalışır?

İSLAMİ FİNANS SİSTEMİNİN AMAÇLARI

İslami finansın temel amaçlarından biri, ekonomik faaliyetlerin etik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülmesini sağlamak olarak gösteriliyor.

Bu kapsamda İslam hukukuna uygun finansal ürünlerin geliştirilmesi, faizsiz yatırım imkanlarının artırılması ve reel ekonominin desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Üretim, ticaret ve istihdam oluşturan faaliyetlerin teşvik edilmesi de sistemin temel amaçlarından biri olarak kabul ediliyor.

İslami finans modeli, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını ve ekonomik kaynakların verimli kullanılmasını destekliyor. Tasarruf sahiplerinin ekonomiye katkı sunacak yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanırken, risk ve kazancın taraflar arasında dengeli biçimde paylaşılması hedefleniyor.

Aynı zamanda haram kabul edilen faaliyet alanlarından uzak durulması ve finansman sağlanan projelerin etik kurallara uygun olması da sistemin önemli unsurları arasında bulunuyor.