Avrupa genelinde kiralar son bir yılda ortalama yüzde 4,2 artarken; Euro Bölgesinde yer alan 20 ülkenin 17'sinde yükseliş yüzde 2'yi aştı. Slovenya ve Bulgaristan yüzde 9,5'in üzerindeki artışlarla zirveye yerleşti. Listenin sonundaki Finlandiya’da ise kiralar yüzde 0,03'lük artışla neredeyse yerinde saydı. Helsinki'de kiralık konut arzının yüksek seyretmesiyle birlikte bazı bölgelerde kiraların gerilemesi de dikkat çekti.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Avrupa'da konut kiralarındaki yükseliş 2026'nın ikinci çeyreğinde de devam etti. Euro Bölgesinde kiralar, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 4,2 arttı.

Küresel araştırma ve veri platformu Global Property Guide tarafından paylaşılan verilere göre; en yüksek artış yüzde 9,6 ile Slovenya'da gerçekleşirken, Bulgaristan yüzde 9,5 ile ikinci sırada yer aldı. Yunanistan yüzde 6,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. Listenin diğer ucunda ise yüzde 0,03'lük artışla Finlandiya bulunurken, bu ülkede kiraların neredeyse artmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kiranın artmadığı Avrupa ülkesi: Yıllık yükseliş yüzde 0,03'te kaldı

DOĞU VE GÜNEY AVRUPA ÖNE ÇIKTI

Kira artışlarında Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. Yunanistan'ın ardından Litvanya'da yüzde 5,5, Slovakya'da yüzde 5,4, Hollanda'da yüzde 5,2 ve Portekiz'de yüzde 5,1 artış kaydedildi. Avusturya yüzde 4,8, İrlanda yüzde 4,7 ve Letonya yüzde 4,4 ile öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Kiranın artmadığı Avrupa ülkesi: Yıllık yükseliş yüzde 0,03'te kaldı

BATI AVRUPA'DA ARTIŞ HIZI DÜŞÜK

Batı Avrupa'nın büyük ekonomilerinde ise kira artışlarının daha sınırlı kaldığı görüldü. İtalya'da yüzde 3,6, Belçika'da yüzde 3,4 ve İspanya'da yüzde 2,4 artış yaşandı. Almanya'da kiralar yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,6, Lüksemburg'da ise yüzde 1,3 yükseldi.

Kiranın artmadığı Avrupa ülkesi: Yıllık yükseliş yüzde 0,03'te kaldı

Listenin son sırasında yer alan Finlandiya'da ise artış yalnızca yüzde 0,03 oldu. Bu ülkede özellikle Helsinki'de son yılarda artan konut arzının, kira fiyatlarındaki baskıyı hafiflettiği değerlendiriliyor. Finlandiya İstatistik Kurumu verileri de bu görünümü desteklerken, Büyük Helsinki bölgesinde serbest piyasa kiraları 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi.

17 ÜLKE YÜZDE 2 VE ÜZERİNDE

Ülke verileri, kira artışlarının Avrupa genelinde farklı hızlarda devam ettiğini ortaya koydu. 20 ülkenin 17'sinde yıllık kira artışı, Avrupa Merkez Bankasının enflasyon hedefi olan yüzde 2'lik seviyeyi aştı.

İşte 20 Euro Bölgesi piyasasında 2025'in ikinci çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğine kira artışları: