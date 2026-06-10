Finansal kiralama yöntemiyle yatırım yapan işletmelerin merak ettiği konular arasında leasing sözleşmelerinin devri de yer alıyor. İş dünyasında değişen ihtiyaçlar, ortaklık yapılarındaki dönüşümler veya finansal planlamalar nedeniyle birçok yatırımcı, leasing sözleşmesinin başka bir kişi ya da şirkete devredilip devredilemeyeceğini araştırıyor.

Leasing, işletmelerin makine, ekipman, araç ve gayrimenkul yatırımlarını finanse etmek için sıkça tercih ettiği yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Sözleşme süresi boyunca belirli yükümlülükler içeren bu finansman modelinde, kiracının değişmesi veya sözleşmenin üçüncü bir tarafa aktarılması belirli şartlara bağlı olarak mümkün olabiliyor.

LEASING SÖZLEŞMEMİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDEBİLİR MİYİM?

Finansal kiralama sözleşmelerinde kiracı değişikliği yapılabilmesi mümkündür. Ancak bu işlem, kiracının tek taraflı kararıyla gerçekleşmez. Leasing sözleşmesinin üçüncü bir kişiye veya başka bir şirkete devredilebilmesi için öncelikle leasing şirketinin bilgisi ve onayının alınması gerekir. Sözleşme devri sırasında yeni kiracının mali yeterliliği, ödeme gücü ve sözleşme şartlarını yerine getirme kapasitesi detaylı şekilde değerlendirilir.

Leasing şirketleri, sözleşmenin devrine ilişkin talepleri her olayın kendi koşullarına göre inceler. Özellikle şirket birleşmeleri, ortaklık değişiklikleri, faaliyet alanı değişiklikleri veya yatırım planlarının güncellenmesi gibi durumlarda sözleşme devri gündeme gelebilir. Ancak leasing kuruluşu tarafından uygun görülmeyen durumlarda devir talebi reddedilebilir.

Finansal kiralama sisteminde sözleşme konusu malın mülkiyeti sözleşme süresi boyunca leasing şirketinde kalmaya devam eder. Bu nedenle kiracı değişikliği yalnızca kullanım hakkı ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin devrini kapsar. Mülkiyet hakkı ise sözleşme süresi tamamlanıncaya kadar kiralayanda bulunur.

Leasing sözleşmesinin devredilmesi halinde yeni kiracı, mevcut ödeme planı ve sözleşme hükümlerine bağlı olarak süreci devam ettirir. Bazı durumlarda leasing şirketi tarafından ek teminat, yeni mali değerlendirme veya ilave evrak talep edilmesi de söz konusu olabilir.