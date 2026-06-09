Faizsiz yatırım fonları ve katılım bankası ürünlerine ilgi gösteren yatırımcılar, finansman yöntemleri arasında yer alan leasing sistemini de yakından takip ediyor. Özellikle faizsiz finansman modelleri kapsamında değerlendirilen leasing işlemlerinde kur riski bulunup bulunmadığı ve sistemin nasıl işlediği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Katılım bankası müşterileri ve faizsiz yatırım fonlarıyla ilgilenen yatırımcılar, alternatif finansman çözümlerini araştırmayı sürdürüyor. İşletmeler tarafından sıklıkla tercih edilen leasing yöntemi, yatırım mallarının finansmanında sunduğu avantajlarla öne çıkarken, sözleşmelerde kur riskinin oluşup oluşmadığı da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

LEASİNG'DE KUR RİSKİ SÖZ KONUSU MUDUR?

Leasing işlemlerinde kur riskinin oluşup oluşmaması satıcı ödemesi ile kira ödeme planının hangi para birimleri üzerinden düzenlendiğine bağlı olarak değişebiliyor. Finansal kiralama uygulamalarında satıcıya yapılacak ödeme ile kira planının farklı para birimleri üzerinden oluşturulduğu durumlarda, satıcı ödemesinin gerçekleştiği tarihteki döviz kuru esas alınarak ödeme planı oluşturuluyor. Bu aşamadan sonra kira planı sabitlendiği için ilave kur riski ortaya çıkmıyor.

Bu sistem sayesinde işletmeler yatırım planlarını daha öngörülebilir şekilde yönetebiliyor. Özellikle uzun vadeli yatırım kararlarında kur dalgalanmalarından kaynaklanabilecek belirsizliklerin azaltılması, leasing yönteminin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Böylece kiracı, sözleşmede belirlenen ödeme planına göre finansal yükümlülüklerini daha net şekilde takip edebiliyor.

Leasing’de kur riski söz konusu mudur?

Finansal kiralama modelinde yatırım malının mülkiyeti sözleşme süresi boyunca leasing şirketinde kalırken, kullanım hakkı kiracıya ait oluyor. Sözleşme sonunda ise belirlenen şartların yerine getirilmesiyle birlikte malın mülkiyeti kiracıya devrediliyor.

LEASİNG AVANTAJLARI NELER?

Leasing sistemi, işletmelere yatırım maliyetinin tamamına yakınını finanse etme imkanı sunabiliyor. Makine, ekipman ve çeşitli yatırım mallarının satın alınmasında peşin sermaye ihtiyacını azaltan bu yöntem, şirketlerin nakit akışını koruyarak yatırımlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca geri ödeme planları işletmenin gelir yapısına uygun şekilde düzenlenebiliyor.

Leasing’de kur riski söz konusu mudur?

Leasingin önemli avantajlarından biri de vergi ve maliyet tarafında sağladığı kolaylıklar ollarak öne çıkıyor. Belirli makine ve teçhizat yatırımlarında KDV avantajı sunulurken, finansal kiralama sözleşmeleri damga vergisi ve çeşitli harçlardan da istisna tutulabiliyor. Bu durum yatırım maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyor.

İkinci el makine ve ekipmanların da leasing kapsamında finanse edilebilmesi, yöntemin kullanım alanını genişletiyor. Ayrıca yatırım teşviklerinden yararlanan işletmeler leasing yöntemiyle finansman sağladıklarında teşvik haklarını koruyabiliyor.