Dün ÖTV kaynaklı benzin ve motorine gelen zammın ardından bu kez otogaza zam göründü. Otogazın litresi 9 lira birden artacak. Bu rakam otogaza tek seferde gelen en büyük zam olacak ve litresi 50 lirayı aşacak.

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Kasım ayı akaryakıt fiyatları için hareketli başladı. Eşel mobil sistemden kademeli çıkış kapsamında 1 Kasım'da benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin ise 3 lira 60 kuruş arttı. Böylece benzin fiyatı 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aştı. 1 günlük aranın ardından akaryakıtta yeni bir fiyat artışı göründü.

OTOGAZA 9 LİRA ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı otogazın litre fiyatına 9 lira zam bekleniyor. Bu rakam otogaza tek seferde gelen en büyük zam olacak.

Otogaza 9 lira zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

OTOGAZ 50 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından otogazın litre fiyatı da kritik eşiğin üzerine çıkacak. Otogaz Türkiye genelinde 50 lirayı aşacak.

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1 DEPODA 450 TL'LİK FARK

9 liralık zam araç sahiplerinin yakıt masrafında da ciddi artışa neden olacak. 40 litrelik bir deponun dolum maliyeti 360 TL, 50 litrelik deponun maliyeti ise 450 TL yükselecek.

3 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI