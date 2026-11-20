Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim üstüne indirim olarak yansıdı. Bugün motorine gelen 6 lira 58 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısı da benzine indirim geliyor. Benzinin litresi 70 liranın altına gerileyecek.

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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 dolara kadar gerilemesi, akaryakıta peş peşe indirim olarak yansıyor.

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MOTORİNİN ARDINDAN BENZİNE DE İNDİRİM!

Bugün motorine gelen 6 lira 58 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de benzine göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 2 lira 95 kuruş ucuzlayacak.

Petrol düştükçe akaryakıt ucuzluyor! Bir indirim de benzine: Litresi 70 liranın altına gerileyecek

1 DEPODA 147,5 LİRA TASARRUF

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 70 liranın altına düşecek. Araç sahipleri 50 litrelik depoda 147,5 lira tasarruf edecek.

20 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI