Ekimde yüzde 2,58’e ulaşarak beklentileri aşan ve son 6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyon, yatırım araçlarının reel getirilerini de aşağı çekti. TL mevduat/kâr payı yüzde 0,02 ile gibi çok sınırlı getiri sağlarken; dolar, euro, altın ve borsa, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi. Borsada reel kayıp yüzde 12,20’ye ulaştı ve geçen ay BİST 100, en çok gerileyen yatırım aracı oldu.

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ÖMER FARUK BİNGÖL - Ekimde yüzde 2,58 ile beklentileri aşan TÜFE, nisandan bu yana en yüksek aylık rakama ulaştı. Enflasyonun aylık bazda yüksek seyri, yatırım araçlarının reel getirilerini de törpüledi.

Ekim ayında yatırım araçlarının ‘nominal’ performansına bakıldığında, TL mevduat/kâr payı ortalama yüzde 2,6 net getiriyle ilk sırada yer aldı. Dolar 49,94 TL seviyesine ulaşarak yüzde 1,89 ve Euro 55,75 TL’yi görerek yüzde 0,29 yükseldi. Gram altın geçen ay 6.220 TL'ye gerileyerek yüzde 5 değer kaybederken, BİST 100 endeksi de yüzde 9,94 düşüşle 10.759 puandan ayı tamamladı.

Reel getiri şoku! 6 aydır böylesi görülmedi…

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

Ekim ayında Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Brent petrol 117 dolar sınırına kadar çıktı. Enerji kaynaklı enflasyon endişeleri artarken, ons altın geçen ayı yüzde 6,87 kayıpla tamamladı ve 3.900 doların altına geriledi. ABD'den gelen güçlü veriler ve FED'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler de altın üzerinde baskı oluşturdu.

Reel getiri şoku! 6 aydır böylesi görülmedi…

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası, 28 Ekim'de politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bıraktı. İki üyenin faiz artışını desteklemesi dikkat çekerken; güçlü ekonomik görünüm ve enflasyonist baskılar faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. ABD borsalarında ise yüksek yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri teknoloji hisselerinde satışları beraberinde getirdi.

Reel getiri şoku! 6 aydır böylesi görülmedi…

BİST 100'DE KAYIP

Yurt içinde BİST 100 endeksi ekim ayını yüzde 9,94 düşüşle 10.759 puandan tamamladı. Fon tasfiyesinde ise 27 Ekim'de yürürlüğe giren düzenlemeyle ödeme esasları netleşti. Toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya yapılan ödemeler 97,3 milyar TL'ye ulaştı. MSCI da 15 Ekim'de Türkiye endekslerine yönelik değişiklikleri dondurarak Haziran 2027'ye kadar izleme kararı aldı.

Reel getiri şoku! 6 aydır böylesi görülmedi…

TCMB'DEN İNDİRİM

TCMB, 22 Ekim'de politika faizini 5 toplantı aradan sonra 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Ancak enflasyon görünümüne ilişkin temkinli mesajlar, yeni indirimlerin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda belirsizliği korudu.

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REEL GETİRİLER

Piyasalarda bu gelişmeler yalanırken, dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisine göre ekimde yatırım araçlarının reel getirisi şöyle gerçekleşti: