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Ekonomi

Faizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo

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Faizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo
Başlık ResmiFaizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından, kurumların 10 Aralık’taki TCMB faiz kararı beklentileri de belli oldu. Petrol fiyatlarının seyri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve kasım ayı enflasyonunun yanı sıra 12 Kasım'daki Enflasyon Raporu'ndan gelecek mesajlara dikkat çeken kurumların çoğu, yılın son toplantısında ‘Merkez’den 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bir kurum ise daha ihtiyatlı yaklaşarak faizin sabit kalabileceğini öngörüyor.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,58 ile tahminleri aşması, Merkez Bankasının faiz indirimi sürecine ilişkin hesapları da yeniden gündeme taşıdı. 12 Kasım'da açıklanacak Enflasyon Raporu, para politikasının gelecek dönem yol haritası açısından kritik önem taşırken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri de yakından izleniyor.

Piyasalarda gözler, bütün bu gelişmelerin ardından 10 Aralık'ta yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Finans kuruluşlarının 2026 yıl sonu politika faizi öngörüleri ise %35 ile %36 arasında şekilleniyor.

AĞIRLIKLI TAHMİN 100 BAZ PUAN

İş Yatırım, ekim enflasyonunun ardından ana eğilimde endişe verici bir bozulma görülmediğini belirterek, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmeye dikkat çekti. Kurum, 10 Aralık'taki PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu senaryoda politika faizinin %35'e gerileyeceğini öngören İş Yatırım, 2027 yılında da aynı büyüklükte indirim adımlarının devam edebileceğini değerlendiriyor.

Faizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo
Başlık ResmiFaizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo

Kuveyt Türk Yatırım da 10 Aralık toplantısında 100 baz puanlık indirim beklerken; Orta Doğu kaynaklı gelişmeler, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve fiyatlama davranışlarının, faiz kararında belirleyici olacağını vurguluyor.

İntegral Yatırım, ölçülü faiz indirimlerinin dezenflasyon sürecini destekleyebileceğini ifade ederken, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıklıyor.

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ING İNDİRİM BEKLİYOR

ING, ekim ayındaki enflasyon sürprizinin tek başına beklentileri değiştirmesini beklemiyor. Kurum, şartlarda önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde TCMB'nin aralık ayında da faiz indirimlerini sürdürmesinin muhtemel olduğunu değerlendiriyor. ING, 12 Kasım'daki Enflasyon Raporu'nun “ilave parasal gevşeme için oluşabilecek alan” konusunda yeni sinyaller verebileceğine de dikkat çekiyor.

Gedik Yatırım da hizmet ve temel mal fiyatlarındaki ılımlı seyrin faiz indirimi beklentisini desteklediğini belirtiyor. Piyasada aralık ayı için 100 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını ifade eden kurum, kasım enflasyonunun karar üzerinde daha belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Faizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo
Başlık ResmiFaizde yıl sonu hesabı! TCMB için iki farklı senaryo

AKBANK DAHA TEMKİNLİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar ise diğer kurumlardan ayrışarak daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ve henüz tüketici fiyatlarına yansımamış maliyet baskılarına dikkat çeken kurum, faiz indirimlerinin devamı konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini değerlendiriyor. Akbank, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %36 seviyesinde koruyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL
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