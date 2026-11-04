ABD seçimleri piyasayı hareketlendirdi: Dolar ve Bitcoin geriledi, altın bekliyor…

ABD ara seçimlerinde Demokratların kritik kazanımlar elde etmesi, piyasalarda siyasi dengelerin değişebileceği beklentisini öne çıkardı. Trump yönetiminin ekonomi ve kripto politikalarında hareket alanının daralabileceği düşüncesiyle dolar endeksi, ABD tahvil getirileri ve Bitcoin gerilerken; altın, güçlü ABD verileri ve FED’in faiz artışı beklentisi sebebiyle yükselişini sınırlı tuttu.

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Küresel piyasalar, ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarını fiyatlıyor. Demokratların bazı kritik kazanımlar elde etmesi, Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki etkinliğini kaybedebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, yeni belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre Demokratların Kongre'de güç kazanması, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesini sınırlayabilir. Kesin seçim sonuçlarının da bu tabloyu teyit etmesi halinde, özellikle yeni vergi indirimleri, kamu harcamaları ve bütçe düzenlemelerinde siyasi uzlaşmanın zorlaşabileceğine dikkat çekiliyor.

DOLAR VE TAHVİL GERİLEDİ

İlk seçim sonuçlarının ardından dolar endeksinde düşüş gözlemleniyor. Trump yönetiminin yeni vergi indirimleri ve mali teşvikler konusunda hareket alanının daralabileceği beklentisiyle dolar endeksi yüzde 0,45 geriledi ve 101,40’a düştü. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık yüzde 1 aşağı yönlü hareketle 4,90 seviyesine indi.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ

Kripto para piyasasında ise seçim sonuçları olumsuz karşılandı. Cumhuriyetçilerin güç kaybetmesi, kripto sektörünün desteklediği düzenlemelerin Kongre'den geçişinin zorlaşabileceği endişesini artırdı.

Trump yönetimi kripto para sektörüne daha olumlu yaklaşırken, Cumhuriyetçiler de sektöre yönelik yasal çerçevenin oluşturulmasını destekleyen adımlar atmıştı.

TSİ 06:35 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,6 düşüşle 76 bin 100 dolardan işlem gördü. Bununla birlikte Bitcoin'deki düşüş yalnızca siyasi gelişmelerle açıklanmıyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışları, güvenlik endişeleri ve teknoloji hisselerindeki satışlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?

Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin normal şartlarda altın fiyatlarını desteklemesi beklenirken, sarı metal ilk işlemlerde daha sınırlı hareket ediyor. TSİ 06:35 itibarıyla ons altın fiyatı yüzde 0,20 primle 3.937 dolardan işlem gördü.

ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin FED'in faiz artırımı ihtimalini canlı tutması, altındaki yükselişi frenleyen gelişmeler arasında yer aldı. Eylül ayında ABD’de açık iş pozisyonları 7 milyon 523 bine yükselerek beklentileri aştı. Fabrika siparişleri yüzde 1,8 yükseldi. Veriler, ABD ekonomisinin dirençli kaldığını gösterdi. CME FEDWatch anketine göre piyasalar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 78 seviyesinde fiyatlıyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Diğer taraftan ABD-İran arasında yeniden müzakere ihtimalinin güçlenmesi, jeopolitik risk primini azaltıyor. Katar'ın arabuluculuk girişimlerini sürdürmesi, “güvenli liman” talebini sınırlayan gelişmeler arasında bulunuyor.

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı diplomasi umutlarıyla bugün de düşüşünü sürdürüyor. Fiyatlar sabah saatlerinde 103 dolar sınırına kadar geriledi.

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