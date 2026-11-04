Gazze tanığı doktor Adam Hamawy, ABD'deki seçimi kazandı! Eyaletin ilk Müslüman temsilcisi oldu

ABD ara seçimlerinde New Jersey 12. Kongre bölgesini kazanan Demokrat aday Adam Hamawy, eyaleti ABD Kongresi'nde temsil edecek ilk Müslüman siyasetçi oldu. ABD'nin Irak'ı işgalinde görev yapmış eski bir yarbay ve savaş cerrahı olan Mısır kökenli Hamawy, 2024'te Gazze'de gönüllü doktorluk yaparak uluslararası alanda dikkat çekmişti. Seçim kampanyasını sağlık reformu ve askeri harcamalar yerine sosyal hizmetlerin desteklenmesi üzerine kuran Hamawy, tarihi bir zafer elde etti.

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ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde New Jersey eyaletinin 12. Kongre bölgesinde sonuçlar belli oldu. Demokrat Parti adayı Mısır kökenli Adam Hamawy, yarışı kazanarak Kongre'ye girmeye hak kazandı. Bu galibiyet, bölge siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

NEW JERSEY'NİN İLK MÜSLÜMAN TEMSİLCİSİ

Hamawy'nin elde ettiği bu başarı, yalnızca partisi için değil, aynı zamanda eyalet tarihi için de bir ilk olma özelliği taşıyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Adam Hamawy, New Jersey eyaletini ABD Kongresi'nde temsil eden ilk Müslüman siyasetçi unvanını elde etti.

Adam Hamawy

EMEKTAR SİYASETÇİNİN KOLTUĞUNU DEVRALIYOR

12. Kongre bölgesi, uzun bir süredir Demokrat siyasetçi Bonnie Watson Coleman tarafından temsil ediliyordu. Coleman'ın emeklilik kararını açıklamasının ardından başlayan zorlu Demokrat Parti ön seçimlerinde 12 farklı adayı geride bırakan Hamawy, genel seçimlerde de favori olarak girdiği yarışı galibiyetle tamamladı.

GAZZE'DE GÖNÜLLÜ GÖREV YAPTI

Yeni Kongre üyesi Hamawy, siyasi arenadaki başarısının yanı sıra insan hakları ve uluslararası krizlere yönelik duruşuyla da tanınıyor. Hamawy'nin, 2024 yılında Gazze'de gönüllü sağlık ekipleriyle birlikte doktor olarak çalışması, kampanyasının dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Adam Hamawy

Öte yandan Hamawy'nin, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik eleştirileri ve ateşkes çağrıları, kendi seçmen tabanında geniş yankı buldu.

Seçim kampanyası sürecinde ağırlıklı olarak iç politika meselelerine odaklanan Hamawy, sağlık sisteminin iyileştirilmesini en önemli önceliklerinden biri olarak belirledi. "Bombalar değil, sağlık hizmetleri" yaklaşımıyla yola çıkan aday, herkes için kapsamlı bir sağlık sigortası uygulamasını desteklerken, işçi sınıfı ailelerinin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi gerektiğini savunuyor.

SAVAŞ CERRAHLIĞINDAN KONGRE KORİDORLARINA

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında görev yapmış eski bir askeri hekim olan Hamawy'nin bu tecrübesi, siyasi vaatlerinin ve bütçe politikalarının temelini oluşturuyor. Çatışma bölgelerinde edindiği deneyimler sayesinde savaşın yıkıcı maliyetlerini yakından bildiğini ifade eden Hamawy, ABD'nin vergi kaynaklarının denizaşırı askeri müdahaleler yerine ülke içindeki eğitim, sağlık ve barınma gibi sosyal ihtiyaçlara yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Adam Hamawy

ADAM HAMAWY KİMDİR?

Adam Hamawy, ABD Ordusu'nda yarbay rütbesine kadar yükselmiş eski bir savaş cerrahı, doktor ve küçük işletme sahibidir. Tıp eğitiminin ardından askeri hekim olarak, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında görev yapmış ve şiddetli çatışmaların ortasında mesleğini icra etmiştir. Irak'taki görevi sırasında kurtardığı isimler arasında, daha sonra ABD Senatörü olan Tammy Duckworth da bulunmaktadır.

Hamawy, ordudan ayrıldıktan sonra New Jersey'nin Princeton bölgesinde kendi kliniğini kurarak plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında hizmet vermeye başlamıştır.

Adam Hamawy

Mısır kökenli bir göçmen olan Hamawy, kariyeri boyunca hem yerel hem de uluslararası alanda insani yardım faaliyetlerine aktif olarak katılmıştır. 2024 yılında, İsrail işgali altındaki Gazze'de gönüllü doktor olarak görev yaptığı sırada Refah sınır kapısının kapanmasıyla bölgede mahsur kalan Amerikalı hekimler arasında yer almış ve bu süreçteki tanıklıklarını ABD Kongresi'ndeki özel brifinglerde aktarmıştır.

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