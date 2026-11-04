ABD'de 3 Kasım ara seçimleri devam ederken CNN, NBC News ve Associated Press'in (AP) ilk seçmen anketlerinden Başkan Donald Trump'a kötü haber geldi. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı Trump'ın görev performansını onaylamazken yüzde 75'i ekonominin kötü durumda olduğunu düşünüyor. 2024'te Trump'a oy veren her 5 seçmenden yaklaşık biri de artık başkanın performansını onaylamıyor. Kongre'deki çoğunluğun değişmesi halinde Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında siyasi dengeler yeniden şekillenebilir.

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ABD'de milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderken ilk seçmen anketlerinin sonuçları açıklandı.

CNN, NBC News ve AP'nin yayımladığı ön verilerde ekonomi, hayat pahalılığı ve Trump yönetimine yönelik tepkiler öne çıktı.

ABD seçimlerinde Trump'a sandık şoku! Her 5 seçmeninden biri desteğini çekti

HER 5 TRUMP SEÇMENİNDEN BİRİ ARTIK MEMNUN DEĞİL

CNN'in seçmen anketine göre 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy verenlerin yaklaşık yüzde 20'si, bugün başkanın görev performansını onaylamıyor.

Ülke genelinde seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı Trump'ın performansından memnun değil. Yaklaşık yarısı ise başkanı kesinlikle onaylamadığını ifade ediyor.

NBC News'in sandık çıkış anketinde Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 38'de kaldı. Söz konusu oran, Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki 2018 ara seçimlerinde yüzde 45 seviyesindeydi.

ABD seçimlerinde Trump'a sandık şoku! Her 5 seçmeninden biri desteğini çekti

SEÇMENLERİN YÜZDE 43'Ü TRUMP'A KARŞI OY KULLANDI

NBC News anketine katılan seçmenlerin yüzde 43'ü, oy kullanma nedenlerinden birinin Trump'a karşı çıkmak olduğunu söyledi.

CNN'in araştırmasına göre ise seçmenlerin beşte birinden azı Temsilciler Meclisi seçimlerinde Trump'ı desteklemek amacıyla oy kullandığını ifade etti.

Diğer seçmenler, tercihlerini Trump'a karşı çıkmak amacıyla yaptıklarını veya başkanın oy kararlarında etkili olmadığını aktardı.

EKONOMİDE TRUMP'A TEPKİ BÜYÜYOR

Seçmenlerin en büyük şikayetlerinden biri ekonomi oldu.

NBC News anketinde katılımcıların yüzde 75'i ABD ekonomisinin kötü durumda olduğunu söylerken, yüzde 65'i Trump'ın politikalarının ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğini düşünüyor.

Seçmenlerin yüzde 62'si yüksek fiyatlardan Trump'ı sorumlu tutuyor.

Benzin ve motorin fiyatlarından endişe duyanların oranı yüzde 87, gıda fiyatlarından endişe duyanların oranı yüzde 88, elektrik ve diğer faturalardan endişe duyanların oranı ise yüzde 86 olarak ölçüldü.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'i enflasyondan rahatsız.

SEÇMENLERİN YÜZDE 70'İ KONGRE'DEN DAHA FAZLA DENETİM İSTİYOR

AP'nin seçmen anketine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i Kongre'nin başkan üzerindeki denetim görevini yeterince yerine getirmediğini düşünüyor.

Yaklaşık yüzde 20'si Kongre'nin denetim faaliyetlerini yeterli bulurken, yüzde 10'u ise gereğinden fazla denetim yapıldığı görüşünde.

DEMOKRATLAR KONGRE'DE ÇOĞUNLUĞU KAZANIRSA NE OLACAK?

Ara seçimlerin ardından Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması halinde Trump yönetimi, yasama faaliyetlerinde daha güçlü bir muhalefetle karşı karşıya kalacak.

Demokratlar, Meclis komisyonları aracılığıyla yönetimin politikalarına ilişkin soruşturmalar başlatabilecek ve federal harcamalar üzerindeki denetimlerini artırabilecek.

Senato'da da çoğunluğun değişmesi halinde Trump'ın üst düzey atamaları ve yargıç adaylarının onay süreçlerinde yeni engeller ortaya çıkabilecek.

CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUĞU KORURSA NE DEĞİŞECEK?

Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğunu koruması halinde Trump yönetimi, yasama gündemini ilerletmek için daha elverişli bir siyasi ortamda çalışabilecek.

Ancak Kongre'deki Cumhuriyetçilerin tamamının Beyaz Saray'ın her politikasını desteklemesi gerekmiyor. Parti içindeki görüş ayrılıkları, özellikle bütçe, dış politika ve federal harcamalar gibi konularda önemini koruyacak.

TRUMP SEÇİM GÜNÜ CNN'İ DEĞİL, FOX NEWS SUNUCUSUNU HEDEF ALDI

ABD'de ara seçimler devam ederken Başkan Donald Trump'ın Fox News yorumcusu Jessica Tarlov'u hedef alan sözleri gündeme geldi.

Trump'a atfedilen sosyal medya paylaşımında, seçim öncesi sonuçları Fox News'ten takip ettiğini ancak Tarlov'un sesine dayanamadığını söylediği aktarıldı.

Trump, Tarlov için "Taş kadar aptal ama beni asıl rahatsız eden sesi. O kaybeden ekrandan ayrılana kadar başka bir yere geçmem gerekiyor. Sonra döneceğim!" ifadelerini kullandı.

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