ABD'de Kongre'nin geleceğini belirleyecek ara seçimlerde ilk sonuçlardan biri Pasifik Okyanusu'ndaki Guam'dan geldi. Demokrat aday Alicia Anne Garrido Limtiaco, görevdeki Cumhuriyetçi temsilci James Craig Moylan'ı 662 oy farkla geride bıraktı. Guam'daki sonuç Kongre çoğunluğunu değiştirmese de gözler, Başkan Donald Trump'ın partisinin Temsilciler Meclisi ve Senato'da yaşayabileceği kayıplara çevrildi

Özetle Kaydet a- | +A

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri için sandıklar kurulurken, ülkeye bağlı Guam adasında oy sayımı tamamlandı.

Açıklanan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Alicia Anne Garrido Limtiaco 15 bin 645 oyla yüzde 51'e ulaştı. Cumhuriyetçi James Craig Moylan ise 14 bin 983 oy alarak yüzde 48,8'de kaldı.

Cumhuriyetçilerin elindeki Guam Kongre temsilciliği Demokratlara geçti.

ABD seçimlerinde ilk sonuç geldi! Trump için geri sayım başlıyor

GUAM'DAKİ SONUÇ KONGRE DENGESİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı Guam, ABD'ye bağlı olmasına rağmen eyalet statüsünde bulunmuyor.

Guam halkı, Temsilciler Meclisi'ne bir temsilci gönderebiliyor ancak bu temsilcinin Meclis Genel Kurulu'ndaki nihai oylamalarda oy hakkı bulunmuyor. Temsilci, komisyon çalışmalarına ve bazı yasama faaliyetlerine katılabiliyor.

Guam'daki seçim, Temsilciler Meclisi'nin 435 oy hakkına sahip sandalyesinin dağılımını değiştirmiyor.

Guam'da yaşayan ABD vatandaşları, başkanlık seçimlerinde de eyaletlerdeki seçmenler gibi oy kullanamıyor.

TRUMP'IN PARTİSİ İÇİN TARİHSEL SINAV

ABD'de başkanlık koltuğu bu kez sandıkta değil ancak Beyaz Saray'ın siyasi geleceği seçmenin vereceği kararla şekillenecek.

Başkanın dört yıllık görev süresinin tam ortasında yapılan ara seçimler, Amerikan siyasetinde yalnızca Kongre'nin yeni üyelerini belirlemiyor. Aynı zamanda halkın mevcut yönetime verdiği desteğin de önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekte.

Ülkede 1946'dan 2022'ye kadar düzenlenen 20 ara seçimin 18'inde başkanın partisi Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybetti.

1994 Bill Clinton Demokratlar −54 2006 George W. Bush Cumhuriyetçiler −30 2010 Barack Obama Demokratlar −63 2018 Donald Trump Cumhuriyetçiler −40 2022 Joe Biden Demokratlar −9

Siyaset biliminde "midterm penalty" olarak bilinen bu eğilim, görevdeki yönetimin seçmen memnuniyetsizliğinden etkilenmesiyle ilişkilendiriliyor.

Başkanlık seçimlerinde iktidar partisine destek veren seçmenlerin bir bölümünün ara seçimlerde sandığa gitmemesi, muhalefet seçmenlerinin ise yönetime tepki göstermek amacıyla daha yüksek katılım sağlaması sonuçları etkileyebiliyor.

Kaynak Demokrat Cumhuriyetçi Fark PolityIQ %52,7 %43,2 D +9,5 Silver Bulletin — — D +8,9 On Point Politics %53,4 %41,5 D +11,9 PollResults %51,5 %43,1 D +8,4

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK ÜÇ SANDALYEYE BAĞLI

ABD'de seçimlerin en kritik ayaklarından birini, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi oluşturuyor. İki yılda bir yenilenen 435 sandalyenin tamamı için seçmenler sandık başına gidiyor.

Temsilciler Meclisi'nde her eyaletin çıkaracağı üye sayısı nüfusuna göre belirleniyor. On yılda bir yapılan nüfus sayımının ardından 435 sandalye eyaletler arasında yeniden dağıtılıyor. Her eyalet en az bir temsilci çıkarırken, nüfusu fazla olan eyaletler daha çok sandalyeye sahip oluyor.

Örneğin California 52, Texas 38, Florida 28 ve New York 26 temsilciyle Kongre'de yer alıyor. Nüfusu az olan Wyoming, Vermont ve Alaska gibi eyaletler ise yalnızca birer temsilci gönderiyor.

Örneğin California 52, Texas 38, Florida 28 ve New York 26 temsilciyle Kongre'de yer alıyor. Nüfusu az olan Wyoming, Vermont ve Alaska gibi eyaletler ise yalnızca birer temsilci gönderiyor.

2024 ve 2028 başkanlık seçimlerinde geçerli dağılımlar

Eyaletler, kendilerine ayrılan sandalye sayısı kadar seçim bölgesine bölünüyor. Her bölgede seçmenler yalnızca bir temsilci seçiyor. Dolayısıyla bir partinin ülke genelinde daha fazla oy alması, Temsilciler Meclisi'nde mutlaka çoğunluğu kazanacağı anlamına gelmiyor. Sonucu, 435 ayrı seçim bölgesinde hangi adayların kazandığı belirliyor.

Seçim öncesinde Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar 214 sandalyeye sahip. Bir bağımsız üyenin bulunduğu Meclis'te iki sandalye ise boş. Bağımsız üyenin Cumhuriyetçilerle birlikte hareket etmesi nedeniyle iktidar partisinin fiili çoğunluğu 219 üyeye ulaşıyor.

ABD seçimlerinde ilk sonuç geldi! Trump için geri sayım başlıyor

Demokratların Meclis'teki çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerden net üç sandalye kazanması yeterli olabilecek. Normal koşullarda çoğunluk için 218 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Seçim öncesinde yayımlanan ulusal anketlerde Demokratlar önde görünürken, YouGov'un 1 Kasım tarihli seçim modelinin orta senaryosunda partinin 239 sandalye kazanacağı hesaplandı. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir sonuç değil, anket verilerine dayanan bir model tahmini.

ABD seçimlerinde ilk sonuç geldi! Trump için geri sayım başlıyor

Bu nedenle gözler özellikle iki parti arasındaki oy farkının düşük olduğu seçim bölgelerine çevrildi. Pennsylvania, New York, Iowa ve Arizona'daki yarışlar, Meclis'teki çoğunluğun hangi partiye geçeceği açısından yakından izleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratlara geçmesi halinde Trump, başkanlığının kalan iki yılında Kongre'nin en az bir kanadında muhalefet çoğunluğuyla karşı karşıya kalacak.

Söz konusu tablo yalnızca yeni yasaların çıkarılmasını değil, Beyaz Saray'ın bütçe taleplerini, ilave savunma harcamalarını ve yönetimin Kongre tarafından denetlenmesini de etkileyebilecek. Meclis komisyonlarının kontrolü de Demokratlara geçeceği için Trump yönetimine yönelik soruşturmaların önü açılabilecek.

ABD seçimlerinde ilk sonuç geldi! Trump için geri sayım başlıyor

SENATO'DA DEMOKRATLARIN DÖRT SANDALYE HESABI

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamı yeniden belirlenirken, Kongre'nin üst kanadı Senato'da çok daha farklı bir seçim sistemi işliyor. Demokratların çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerin elindeki en az dört sandalyeyi kazanması gerekiyor. Ancak bu hesap, Demokratların mevcut sandalyelerini kaybetmemesine bağlı.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Demokratların 45, onlarla birlikte hareket eden bağımsızların ise iki sandalyesi bulunuyor.

HER EYALETİN İKİ SENATÖRÜ VAR

Temsilciler Meclisi'nde eyaletlerin çıkardığı üye sayısı nüfuslarına göre değişirken, Senato'da böyle bir ayrım bulunmuyor. ABD'nin 50 eyaletinin her biri, nüfusu ne olursa olsun iki senatörle temsil ediliyor.

Bu nedenle yaklaşık 40 milyon nüfuslu California da 600 binin altında nüfusa sahip Wyoming de Senato'ya iki üye gönderiyor.

Senatörler, eyalet genelindeki seçmenlerin oylarıyla belirleniyor ve altı yıl görev yapıyor. Ancak Temsilciler Meclisi'nden farklı olarak Senato'nun tamamı aynı anda seçime gitmiyor.

ABD seçimlerinde ilk sonuç geldi! Trump için geri sayım başlıyor

ABD Anayasası uyarınca senatörler üç ayrı gruba ayrılıyor. Her iki yılda bir bu gruplardan birinin görev süresi doluyor ve Senato'nun yaklaşık üçte biri yenileniyor. Böylece her seçimde üyelerin büyük bölümü görevine devam ediyor.

Uygulamanın temeli, ABD'nin kurucu babalarının 1787 yılında Philadelphia'da hazırladığı Anayasa'ya dayanıyor. Kurucu babalar, Senato'da siyasi istikrarı korumak ve ani değişimlerin önüne geçmek amacıyla üyelerin altı yıl görev yapmasını ve her iki yılda bir yalnızca üçte birinin seçime girmesini kararlaştırdı. İlk kez 1789'da toplanan Senato'da üyeler üç gruba ayrıldı. Böylece yaklaşık 240 yıldır uygulanan seçim düzeninin temelleri atıldı.

Eyalet Demokrat / Cumhuriyetçi Fark North Carolina %53,8 / %44,1 D +9,8 Georgia %53,1 / %43,8 D +9,2 Maine %51,1 / %45,6 D +5,6 Michigan %50,0 / %44,6 D +5,4 Kansas %49,8 / %45,0 D +4,8 Texas %49,7 / %46,2 D +3,5 Ohio %48,1 / %45,7 D +2,5 Alaska %48,0 / %46,0 D +2,0 Iowa %47,7 / %47,5 D +0,1

Florida %45,0 / %50,0 R +5,0

35 SANDALYE İÇİN YARIŞILIYOR

3 Kasım seçimlerinde normal görev süresi dolan 33 senatörün koltuğu için yarışılıyor. Ohio ve Florida'da yapılacak iki özel seçimle birlikte sandığa giden sandalye sayısı 35'e yükseliyor.

Sandalyelerin 22'si Cumhuriyetçilerin, 13'ü ise Demokratların elinde bulunuyor.

Demokratların Senato çoğunluğunu kazanabilmesi için kendi sandalyelerini koruyarak Cumhuriyetçilerden en az dört sandalye alması gerekiyor. Ancak dört Cumhuriyetçi sandalyesini kazanmaları, başka bir eyalette kendi koltuklarından birini kaybetmeleri halinde yeterli olmayacak.

Burada belirleyici olan yalnızca seçime giren sandalye sayısı değil, bu sandalyelerin hangi eyaletlerde bulunduğu.

Cumhuriyetçilerin korumaya çalıştığı 22 sandalyenin önemli bölümü, partinin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yer alıyor. Dolayısıyla Demokratların ülke genelinde oylarını artırması, Senato çoğunluğunu mutlaka kazanacakları anlamına gelmiyor.

ABD'DE İLK SONUÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

ABD'de Kongre'nin geleceğini belirleyecek seçimlerde ilk sandıklar, 4 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 02.00'de kapanacak. Ülkenin farklı saat dilimlerine yayılması nedeniyle oy sayımı eyaletlerde aşamalı olarak başlayacak. Gecenin en önemli yarışları ise Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunu korumaya çalıştığı eyaletlerde yaşanacak.

İlk oylar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Indiana ve Kentucky'nin doğu kesimlerinden gelecek. Bu bölgelerdeki sonuçlar, Trump'ın partisinin geleneksel seçmen tabanındaki oy değişimini değerlendirmek açısından ilk verileri sağlayacak.

Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi Mike Collins

Saat 03.00'te Georgia, Güney Carolina ve Florida'nın büyük bölümünde sandıklar kapanacak. Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi Mike Collins karşı karşıya gelirken, Güney Carolina'da Cumhuriyetçi Darline Graham ile Demokrat Annie Andrews yarışıyor. Florida'da ise Cumhuriyetçi Senatör Ashley Moody'nin rakibi Demokrat Angie Nixon olacak.

Sherrod Brown ve Jon Husted

OHIO VE MAINE'DE SENATO İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Türkiye saatiyle 04.30'da Ohio ve North Carolina'da sandıklar kapanacak. Ohio'da Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted ile eski Demokrat Senatör Sherrod Brown arasındaki yarış, Senato'daki çoğunluk hesabı açısından yakından izleniyor.

North Carolina'da ise eski Demokrat Vali Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley ile karşı karşıya geliyor. Cumhuriyetçilerin elindeki bu sandalyenin sonucu, Demokratların Senato'da net dört sandalye kazanma hedefi açısından önem taşıyor.

Saat 05.00'te Maine ile Texas, Kansas ve Michigan'ın büyük bölümünde oy verme işlemi sona erecek.

Maine'de uzun yıllardır Senato'da görev yapan Cumhuriyetçi Susan Collins, Demokrat Troy Jackson'a karşı koltuğunu korumaya çalışacak. Texas'ta ise Demokrat James Talarico ile Cumhuriyetçi Ken Paxton yarışıyor.

Kansas'ta Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ın karşısında Demokrat Adam Hamilton bulunuyor. Michigan'da ise Demokrat Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers, Demokratların elindeki Senato sandalyesi için mücadele ediyor.

IOWA VE ALASKA'DA SAYIM TAKİP EDİLECEK

Saat 06.00'da Iowa, Nebraska ve Louisiana'da sandıklar kapanacak.

Iowa'da Demokrat Josh Turek ile Cumhuriyetçi Ashley Hinson arasındaki yarış yakından izleniyor. Nebraska'da Cumhuriyetçi Senatör Pete Ricketts, bağımsız aday Dan Osborn ile karşı karşıya geliyor. Bu eyalette Demokrat Parti'nin adayı bulunmuyor.

Louisiana'da ise Cumhuriyetçi Julia Letlow ile Demokrat Jamie Davis yarışıyor.

Gecenin son önemli Senato mücadelelerinden biri Alaska'da yaşanacak. Demokrat Mary Peltola, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'a karşı yarışıyor. Eyaletin büyük bölümünde sandıklar Türkiye saatiyle 08.00'de, batıdaki bazı bölgelerde ise 09.00'da kapanacak.

Ancak sandıkların kapanması, kazanan adayların hemen belli olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle iki parti arasındaki oy farkının düşük olduğu eyaletlerde sayımın tamamlanması günler sürebilecek. Alaska'da uygulanan tercih sıralamalı oy sistemi de sonuçların kesinleşme süresini uzatabilecek.

Kongre'de çoğunluğun hangi partide kalacağı, seçim gecesi boyunca bu kritik eyaletlerden gelecek sonuçlarla şekillenecek.

Ayrıntılar geliyor...

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala