BDDK, Adil Katılım Bankası'nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini TMSF'ye devretti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verdi.

Kurulun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak şu ifadelere yer verildi:

Resmî Gazete'de yayımlandı: Adil Katılım Bankası TMSF'ye devredildi

"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 11601

Karar Tarihi: 17.11.2026

Kurulun 17.11.2026 tarihli toplantısında, 17.11.2026 tarih ve E-43890421-101.02.01-209661 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bendi çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir."

Resmî Gazete'de yayımlandı: Adil Katılım Bankası TMSF'ye devredildi

NE OLMUŞTU?

Soruşturma çerçevesinde Adil Katılım Bankası'nın yanı sıra Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin yönetimine TMSF kayyım olarak atanmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlere yönelik incelemelerde usulsüz kaynak aktarımı ve fon manipülasyonu iddialarının tespit edildiği belirtilmişti.

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Açıklamaya göre, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarıyla sağlanan kaynaklar, Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldı. Bu sermayenin daha sonra Tera Portföy Yönetimi A.Ş. kontrolündeki fonlara yatırılarak manipülasyona konu edildiği öne sürüldü.

Soruşturma açıklamasında ayrıca banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemleri üzerinden aklandığının belirlendiği kaydedildi.