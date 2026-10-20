SPK'dan Tera Yatırım Holding'e yaptırım! Oy hakları donduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker GYO'nun yönetim kontrolünü devralan Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle şirket ve ilişkili kuruluşların oy haklarının dondurulduğunu açıkladı. Kurul, ilgili payların alım satımına da kısıtlama getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yönetim kontrolünü elde eden Tera Yatırım Holding AŞ'nin zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yaptırım kararı aldı. Kurul, Tera Yatırım Holding ile ilişkili bazı kuruluşların sahip olduğu oy haklarının 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden dondurulduğunu bildirdi.

SPK, Tera Yatırım Holding ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ilişkin duyuru, ilke ve kararlarını yayımladı. Buna göre Tera Yatırım Holding, Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etti. Ancak zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi üzerine Kurul devreye girdi.

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TERA VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN OY HAKLARI DONDURULDU

SPK'nın kararına göre Tera Yatırım Holding AŞ'nin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve belirli Tera portföy fonlarının sahip olduğu oy hakları donduruldu.

Kurul, daha önce tasfiyesine karar verilen bazı fonların donmuş oy haklarının çözülmesine de hükmetti. Bu kararın Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi kararlaştırıldı.

PAYLARIN BORSADA ALIM SATIMINA KISITLAMA

SPK, Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un sahip olduğu ve oy hakları dondurulan payların, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar borsada alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsüne alınmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kısıtlamanın, bu payları borsa dışında satın alacak kişiler için de geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca dondurulan oy haklarının şirket genel kurullarındaki toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı bildirildi.

YATIRIMCILAR YARGI YOLUNA BAŞVURABİLECEK

Kurul, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün, aksi yönde bir karar bulunmaması kaydıyla, dondurulan oy haklarının herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kendiliğinden çözüleceğini açıkladı.

SPK ayrıca, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding'in Peker GYO paylarını devralmasının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcıların, varsa zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding hakkında yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine karar verdi.